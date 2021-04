Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Tutto pronto per il sesto appuntamento con l'Isola dei Famosi.

Stasera, giovedì 1 aprile, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la sesta puntata dell 'Isola dei Famosi, il reality show prodotto in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti e con Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato speciale in Honduras.

Isola dei Famosi 2021: le anticipazioni della sesta puntata

Dopo tre settimane di permanenza su Parasite Island i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Uno tra Brando Giorgi e Vera Gemma avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash. Come cambieranno gli equilibri nel gruppo dei naufraghi con l’arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando o Vera?

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Due i concorrenti al televoto: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà lasciare Cayo Cochinos?

Isola dei Famosi 2021: il cast

I 16 concorrenti sono: Akash Kumar (eliminato) Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti (eliminato), Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma,Valentina Persia e Miryea Stabile e Andrea Cerioli.

L'appuntamento con la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi