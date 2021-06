Isola dei Famosi, la verità di Miryea Stabile: "Non sono una banderuola, gli altri non hanno sopportato il fatto che.."

Gossip TV

Miryea replica alle dure accuse dei suoi ex compagni di avventura.

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Awed. A poco più di una settimana dalla finale, Miryea Stabile ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e replicato agli attacchi dei suoi ormai ex compagni di avventura, che l'hanno accusata più volte di essere falsa e bugiarda.

Myrea Stabile replica alle accuse dei naufraghi, la verità dopo L'Isola dei Famosi

Intervistata da Superguidatv, Miryea ha parlato della sua esperienza a L'Isola dei Famosi rivelando quali sono stati i momenti più difficili: "Era un’esperienza che mai avrei pensato nella vita di fare. Uscire ad un passo dalla finale mi è dispiaciuto perché quel traguardo sarebbe stata la ciliegina sulla torta. [...] Dal punto di vista fisico, è stato difficile trascorrere assieme a Vera Gemma quei cinque giorni su Playa Esperanza. Ho sofferto la fame e considerando le condizioni atmosferiche sono riuscita a sopravvivere dividendo con lei un cactus. Invece dal punto di vista psicologico, ho dovuto superare un attacco di panico. Nella mia vita non ne avevo mai avuto uno. Mi sono trovata a fare i conti con me stessa, con le emozioni e le mie debolezze".

Un percorso emozionante, ma difficile visto che la Stabile è finita molto spesso nel mirino degli altri concorrenti del gioco: "Sono sempre stata me stessa al 100%. Gli altri non hanno sopportato il fatto che io non mi sia accodata al pensiero del gruppo. Io ho sempre cercato di farmi un’idea sulle situazioni senza essere condizionata. Non mi sento assolutamente una banderuola. In un determinato momento mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva al vincitore Awed

Miryea ha poi continuato rivelando di essere rimasta delusa da Fariba Tehrani, ma anche da Drusilla Gucci: "Mi sono sentita tradita da Fariba perché io le avevo teso la mano quando il gruppo si era coalizzato contro di lei. La pugnalata della nomination non me l’aspettavo. Ci sono rimasta male. Ad oggi non ho compreso i motivi del suo gesto. [...] Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.