Isola dei Famosi, la verità di Matteo Diamante su Ignazio Moser: "Siamo due caratteri molto forti, non eravamo amici ma.."

Gossip TV

Matteo parla del rapporto nato a L'Isola dei Famosi con Ignazio.

A una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto la vittoria di Awed, Matteo Diamante ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a Superguidatv. Un'intervista in cui ha parlato del suo percorso in Honduras, ma anche del rapporto con Ignazio Moser.

Matteo Diamante rompe il silenzio sul rapporto con Ignazio Moser dopo L'Isola dei Famosi

Matteo è stato uno dei personaggi più chiacchierati de L'Isola dei Famosi. Il suo è stato un percorso intenso, caratterizzato anche dagli scontri con i naufraghi come Ignazio. "Avrei preferito avere un ingresso nell’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato [...] essendo uno che si dà da fare è entrato subito nelle grazie di Ubaldo che era quello che diceva 'questo è simpatico, portiamolo in finale' e tutti lo ascoltavano, così è stato. Quindi diciamo che ha avuto una vita molto facile e avrei voluto avere la sua stessa vita all’isola, mentre io sono dovuto entrare e iniziare a prendere a manganellate sugli stinchi i concorrenti" ha rivelato il giovane finalista.

E ancora: "Lui è entrato quando eravamo staccati come gruppi, lui con i Primitivi e io con gli Arrivisti. [...] Ero un po’ scomodo perché negli Arrivisti facevo tutto io mentre i Primitivi facevano poco o nulla e in automatico non mi vedevano di buon occhio evidentemente. Perché in definitiva, anche all’isola dei famosi i voti arrivano non per quello che fai, ma sono per l’alleanza, l’amicizia, il rapporto che hai con una persona. Mentre io ho sempre fatto le nomination per strategia a livello di gioco: mi serve questa persona all’isola? Non la nomino. Secondo me tutti avrebbero dovuto pensarla così. Se un concorrente era necessario nel gioco non andava nominato. Così l’isola avrebbe avuto uno svolgimento diverso: sarebbero uscite le persone che non facevano niente e sarebbero rimasti i combattenti".

Leggi anche Awed spiazza sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi

Parlando del rapporto nato sull'Isola con Moser, Diamante ha rivelato: "Non eravamo amici del cuore ma ci conoscevamo. All’inizio tutto bene, poi quando invece ci siamo uniti, avendo un po’ schiacciato i piedi alle persone del gruppo dei Primitivi, e lui aveva legato con loro, in automatico ci sono stati gli scontri. Essendo lui uomo Alpha ha preso le difese dei Primitivi anziché mie e quindi abbiamo iniziato a scontrarci. Siamo due caratteri molto forti, le divergenze ci sono state ma essendo due persone adulte, abbiamo capito che le nostre reazioni erano soprattutto per la fame. Fuori non avremmo mai litigato per queste sciocchezze: quindi abbiamo capito che parlando un po’ più piano saremmo riusciti a capirci meglio, e così è stato. Piano piano abbiamo riallacciato il rapporto. Ci sentiamo ogni giorno, abbiamo un bellissimo rapporto ora".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.