Isola dei Famosi, la verità di Awed: "Non ho mai fatto strategie, quando non c'erano le telecamere..."

Awed vuota il sacco: il percorso in Honduras e la vittoria a L'Isola dei Famosi.

Simone Paciello, in arte Awed, è il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Fanpage, l'ex giovane naufrago ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e detto la sua su alcuni suoi ex compagni di viaggio.

La verità di Awed dopo la vittoria a L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Awed ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha rivelato: "La mancanza del cibo c’era ma era una costante con la quale si è costretti a imparare a convivere. Pensare a quanto fosse bello mangiare e a quanto lo desiderassimo ti porta all’esaurimento. Era qualcosa che mi spaventava già prima di partire perché non sapevo come avrei potuto reagire. Temevo di diventare aggressivo o di piangere troppo. [...] Ero magro ma stavo bene ed era quello che volevo passasse a casa".

A proposito delle accuse ricevute per aver "pugnalato alle spalle" prima Vera Gemma e poi Valentina Persina, il vincitore de L'Isola dei Famosi ci ha tenuto a spiegare: "Trattandosi di un reality show basato anche sulle discussioni, è chiaro che determinate prese di posizione siano giudicate come dei voltafaccia. Le cose accadute durante le prime settimane sull’Isola si allontanavano molto dalla persona che sono per cui non mi sono allontanato da Vera ma dal Simone che era uscito fuori in quella situazione. Sentivo di stare tradendo me stesso perché non sono così. La nomination a Valentina è arrivata durante la finale. Se ci fossero stati 36 concorrenti tra cui scegliere e avessi scelto lei, avrei capito. Ma lì era bianco o nero: dovevo scegliere tra lei e Andrea. L’ultima settimana Valentina si era un po’ allontanata dal gruppo, ormai composto solo da giovani. Non era una strategia. Se avessi ragionato in questi termini, avrei messo in nomination Andrea che ritenevo uno dei papabili vincitori dell’Isola".

Interpellato dal giornalista su quello che accadeva tra i naufraghi a telecamere spente, Simone Paciello ha rivelato: "Quando non c’erano le telecamere parlavamo di cose che non sarebbero potute andare in onda, come i precedenti lavori. Oppure capitava che ci scambiassimo opinioni su personaggi che lavorano in tv. Niente di più, siamo stati poco 'malefici', senza dietrologie".

Sulla sua vittoria, arrivata a pochi mesi da quella di Tommaso Zorzi, lo youtuber ha dichiarato: "Spero che la tv si sia accorta che sul web ci sono persone che hanno una capacità comunicativa e che se abbiamo un seguito, un motivo c’è".

