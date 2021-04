Isola dei Famosi, la Produzione costretta a "una decisione mai presa in 15 edizioni": ecco cosa è successo

Gossip TV

Vista la scarsa bravura dei naufraghi de L'Isola dei Famosi nel procacciarsi cibo, la produzione ha preso una decisione inaspettata.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ma per i naufraghi più famosi del piccolo schermo la situazione è già drammatica. Il cast scelto da Ilary Blasi non sembra avere particolari competenze nella pesca e questo rende difficile riuscire a sfamarsi in modo adeguato. Così, la produzione ha fatto sapere di aver intenzione di aiutare i concorrenti, prendendo una decisione inedita nella storia del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, la Produzione stupisce con un Comunicato ufficiale

Tra una lite e l’altra, a Playa Reunion il problema principale dei naufraghi inizia a diventare la loro scarsa capacità di pescare. Ai concorrenti, infatti, sono state consegnate reti e lenze per tentare di prendere qualche prelibato pesce e non accontentarsi delle misere lumache di mare, che apportano ben poche proteine alla loro dieta. Sfortunatamente, nessuno di loro sembra in grado di usare correttamente quanto messo a disposizione dopo le prove ricompensa e la produzione si è vista costretta ad intervenire.

Con un comunicato ufficiale, il primo della storia del reality show di Canale5, è stata annunciata l’introduzione di un ‘insegnante di sostegno’ che mostrerà ai naufraghi come pescare nel mare dell’Honduras. Lui, un esperto di nome Thomas, si è presentato tra i concorrenti e sembra che le sue lezioni stiano già dando i primi frutti, dal momento che Isolde Kostner e Fariba Tehrani sono riuscite a pescare.

Nel frattempo, a L’Isola si consumano nuove liti furibonde e l’armonia di gruppo è lontana dall’essere raggiunta, al punto che Brando Giorgio ha deciso di isolarsi e continuare il percorso senza la pressione dei colleghi. L'attore ha avuto una brutta discussione con Andrea Cerioli poche ore prima di prendere la decisione, ed è stato accusato dall'ex tronista di Uomini e Donne di essere in cerca delle telecamere.

