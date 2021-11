Isola dei Famosi, la moglie di Aldo Montano è la prima naufraga della nuova edizione

Gossip TV

il reality Mediaset avrebbe già la sua prima concorrente: Olga Plachina.

Olga Plachina sarebbe la prima concorrente ufficiale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2022. A rivelarlo, giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia:

"Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. […] L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano" ha dichiarato Parpiglia attraverso il magazine di Chi.

Una notizia svelata in anteprima di cui non è a conoscenza nemmeno lo schermidore italiano attuale protagonista del Grande Fratello Vip 6. L'Isola dei Famosi dovrebbe iniziare proprio in concomitanza con la fine del reality condotto da Alfonso Signorini. La data della messa in onda dovrebbe essere intorno al 21 Marzo del 2021 con al timone ancora Ilary Blasi.

Olga Plachina, classe nel 1997, nata in Russia, è una campionessa sportiva nella corsa dei 400 metri piani. Olga e Aldo Montano, si sono conosciuti alle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014. Nel 2016 si sono sposati e hanno avuto due bambini: la loro primogenita Olympia ha 4 anni, mentre il piccolo Mario è nato nel 2021.

