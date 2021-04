Isola dei Famosi, la figlia di Brando Giorgi contro Awed: "Sciacquati la bocca, mio padre non è uno schifo di uomo" (VIDEO)

Gossip TV

Acceso scontro in diretta all'Isola dei Famosi tra Awed e Camilla, la figlia di Brando Giorgi.

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha ricevuto un attacco frontale da parte di tutti i naufraghi. A difendere l'attore romano ci ha pensato la figlia Camilla che ha deciso di intervenire direttamente dallo studio e scagliarsi contro Awed e Ubaldo Lanzo.

Camilla Giorgi difende il padre Brando dalle accuse di Awed, caos all'Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha iniziato la puntata dell'Isola dei Famosi parlando della decisione di Brando di allontanarsi dal resto del gruppo: "Uno contro tutti. Tu parli di branco, di bastonate. Cos’è accaduto?". Il naufrago ha cercato di spiegare la sua posizione accusando i suoi compagni di avventura di aver fatto branco contro di lui: "Qui ci sono due teste, Gilles e Valentina. Poi Gilles ha una protetta che è Francesca mentre Valentina aveva il grande Beppe. Andrea ha detto che volevo mettermi in mostra, che ho fatto lo show, Angela ha provato a convincermi dicendomi che tutti fanno fatica a stare nel gruppo. Però non è nel contratto che si debba stare per forza in gruppo quindi ho ritenuto opportuno isolarmi. Volevo provare la mia isola da solo".

Dichiarazioni che hanno provocato l'ira di Ubaldo: "Ha sputato su tre piatti: sui Burinos, suo Rafinados e su di noi. L’abbiamo sfamato e ha parlato contro tutto e tutti, ancora viene a fare il figo? Ricordati Brando, meglio nemico che traditore. Se vuoi farti la tua isola ti prendi la tua pentola e il tuo amo e vai a fanc*** n fondo all’isola".

Il comportamento assunto dai naufraghi nei confronti di Brando non è per niente piaciuto alla figlia Camillia, che ha deciso di intervenire direttamente dallo studio dell'Isola dei Famosi: "È un po’ difficile stare tranquilla in questo momento. Quello che voglio dire a Ubaldo è che mi sembra sia lui a sputare nel piatto in cui ha mangiato. Sono la figlia di Brando e vi chiedo di moderare i termini". La ragazza si è poi rivolta ad Awed: "Awed, mio padre non è uno schifo di uomo, hai capito? Sciacquati la bocca quando parli di lui. Hai 25 anni, mio padre potrebbe essere anche tuo padre".

