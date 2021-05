Isola dei Famosi, la disperazione di Andrea Cerioli: “È un pugno nei reni”

Gossip TV

Andrea Cerioli disperato per l’unione tra Arrivisti e Primitivi, ammette di non sentirsi più a suo agio a L’Isola dei Famosi.

L’unione di Arrivisti e Primitivi ha creato nuove tensioni del gruppo e, mentre c’è chi come Roberto Ciufoli teme di diventare il nuovo bersaglio dei naufraghi, c’è anche chi soffre la sovrappopolazione dell’atollo in Honduras. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che confida disperato ai suoi compagni di sentirsi spaesato dopo le ultime decisione della redazione de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli fa una confessione inaspettata

A L’Isola dei Famosi tutto può cambiare da un momento all’altro, e le dinamiche del gioco sono sempre più contorte e pericolose per i naufraghi della quindicesima edizione del reality show di Canale5. Nel corso dell’ultima Puntata, la barriera che divideva Arrivisti e Primitivi è crollata e Andrea Cerioli non sembra aver preso bene la notizia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha ammesso di aver perso i suoi punti fermi e di soffrire la sovrappopolazione di Playa Reunion, soprattutto dal momento che con gli ex rivali non ha costruito un bel rapporto.

“Siamo in troppi, la sto vivendo male. Sono carini eh, però eravamo rimasti in noi quattro e stavo talmente bene. È un pugno nei reni”, ha confidato Cerioli a Ignazio Moser, che si è detto d’accordo con il collega. Mentre Roberto Ciufoli teme di essere il nuovo bersaglio dei concorrenti, Andrea si sfoga in confessionale spiegando le motivazioni del suo malumore.

“Molti dei miei comfort sono venuti meno. Avevo più spazio, avevo sicuramente più da mangiare, meno da discutere e più serenità”, ha spiegato il naufrago. Di certo l’unione dei due gruppi non ha tardato a provocare qualche piccola discussione, nata dopo che Fariba Tehrani ha deciso di prendere una fetta più grossa della sua torta di compleanno, lasciando una porzione striminzita ai colleghi. Cosa accadrà nelle prossime ore?

