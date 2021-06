Isola dei Famosi, la dedica di Ignazio Moser ad Andrea Cerioli

Gossip TV

Ignazio torna sui social dopo L'Isola dei Famosi e dedica un post ad Andrea.

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa lunedì 7 giugno 2021 con la vittoria di Awed. A pochi giorni dalla finale, i naufraghi sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto ricevuto. Tra tutti, Ignazio Moser che ha voluto dedicare un post anche al suo nuovo amico Andrea Cerioli.

Ignazio Moser dopo L'Isola dei Famosi: "Andrea Cerioli? Ho trovato un amico"

Oltre alle liti e discussioni, in Honduras sono nate delle belle amicizie come quella tra Ignazio e Andrea. Il compagno di Cecilia Rodriguez, che ha fatto ritorno in Italia da poche ore, subito dopo la finale de L'Isola dei Famosi è tornato sui social per ringraziare tutti i suoi fan per il sostegno ricevuto e per fare un bilancio della sua esperienza.

Un'esperienza unica e incredibile che è stata arricchita dall'amicizia nata con Cerioli. "Due naufraghi persi ma un amico trovato" ha scritto il giovane Moser su Instagram, accompagnando la didascalia con una simpatica foto insieme all'ex tronista di Uomini e Donne.

Una dedica che ha colpito tutti, compreso Andrea che ha subito risposto al post di gnazio affermando: "Sei una persona meravigliosa Igna". Parole che lasciano poco spazio all'immaginazione. Il rapporto nato in Honduras tra i due giovani sembra destinato a durare anche fuori dal reality show condotto da Ilary Blasi.

