Isola dei Famosi, la dedica di Giulia Salemi alla mamma Fariba

Con un messaggio su Twitter, Giulia Salemi suggerisce alla mamma Fariba di "volare alto" essendo la signora a rischio eliminazione.

Siamo a oltre trenta giorni di naufragio in Honduras e a giocarsi il grandimento del pubblico ci sono due naufraghe. La puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 19 aprile vede in nomination la 25enne modella Beatrice Marchetti con la 58enne Fariba Tehrani, nota per essere la madre dell'influencer Giulia Salemi. La mamma Fariba l'abbiamo già vista insieme alla figlia come coppia concorrente del programma Pechino Express nel 2015, in cui il loro nome era "le persiane". Inoltre gli spettatori di Pomeriggio Cinque e Domenica Live l'avranno vista più volte, essendo stata un'ospite ricorrente.

Ma la notizia è questa. Proprio in vista del rischio eliminazione per Fariba, la figlia ha pensato di dedicarle alcune parole scrivendole su Twitter. Giulia Salemi ha recentemente postato un tweet che diceva "Cara Fariba devi imparare a volare alto... io ci sto riuscendo e ti assicuro che si sta da Dio". Con questo messaggio la ragazza probabilmente suggerisce alla madre di elevarsi, di prendere le distanze dai naufraghi con cui ha avuto diverbi accesi e che l'hanno evidentemente avvicinata all'uscita dall'Isola. Resteremo a vedere cosa dirà il televoto.