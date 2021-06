Isola dei Famosi, la dedica di Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser: "Sei stato un naufrago pazzesco"

Gossip TV

La dolce dedica d'amore di Cecilia prima della finalissima de L'Isola dei Famosi.

Ignazio Moser è tra i finalisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A commentare il breve ma intenso percorso del naufrago ci ha pensato Cecilia Rodrguez, che ha condiviso sui social un dolcissimo post dedicato al suo compagno.

Cecilia Rodriguez scrive a Ignazio Moser prima della finale de L’Isola dei Famosi

È tutto pronto per la finale de L’Isola dei Famosi. Una puntata imperdibile che vedrà l’arrivo in Honduras di Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez. Proprio quest’ultima, in vista dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, ha deciso di dedicare un dolce post a Ignazio, che stasera cercherà di portarsi a casa la vittoria.

"Sei entrato per ultimo, ma dicono che gli ultimi saranno i primi" ha scritto la sorella di Belen sui social elogiando il breve ma intenso percorso affrontato da Ignazio in Honduras "Sei entrato subito e ti sei adattato al gruppo che mica era facile, ti sei fatto amare da tutti, sei stato una forza della natura".

E ancora: "…sempre educato, sempre col sorriso che ti contraddistingue, sei stato coraggioso a tagliarti i bei capelli che avevi, Insomma sei stato un naufrago pazzesco. Per me hai vinto amore mio. Conto le ore per vederti, poter riabbracciarti forte forte e riempirti di baci". L'appuntamento con la finale è per stasera, lunedì 7 giugno 2021, in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

