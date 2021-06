Isola dei Famosi, la confessione di Valentina Persia su Fariba Tehrani e Brando Giorgi

Gossip TV

Valentina dopo L'Isola dei Famosi: "Con Fariba ci siamo scontrate ma sono contenta, Brando? Non mi è piaciuto umanamente".

Valentina Persia è stata tra le naufraghe più amate della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la seconda finalista del reality show di Canale 5 è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras e dei rapporti nati con gli altri concorrenti.

Le parole di Valentina Persia su Fariba Tehrani e Brando Giorgi dopo L'Isola dei Famosi

Valentina è riuscita a conquistare il grande pubblico grazie alla sua ironia e schiettezza. "È andata molto bene e sono molto contenta" ha confessato la seconda finalista de L'Isola dei Famosi a Casa Chi parlando del suo ritorno sul piccolo schermo. L'ex naufraga ha poi parlato di Fariba Tehrani: "Con Fariba ho cercato delle chiavi di lettura. Volevo capire da dove arrivata questo nostro allontanameno. Pensavo di esserci riuscita, ma ci siamo scontrate ma sono contenta. Nonostante i nostri scazzi, sempre veritieri, ci siamo anche trovate e mi piacerebbe rincontrarla perché la valuto e la reputo una persona comunque molto simpatica e particolare come persona. A me faceva un sacco di simpatia".

A proposito dell'imitazione fatta a Fariba durante una diretta de L'Isola dei Famosi, Valentina ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione: "Mi è dispiaciuto leggere che ci sono state delle forme di razzismo nei suoi confronti. Perché io imito lei, non ho mai imitato la provenienza. […] quando uno è particolare viene imitato, quelli che non sono imitabili sono quelli che passano e non lasciano la scia".

Su chi è stato il peggior concorrente dal punto di vista umano, la Persia sembra avere le idee molto chiare: "Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, ma abbiamo fatto 'Caterina e le sue figlie' insieme. Ha omesso. [...] In studio un leone, in spiaggia niente. Non mi è piaciuto molto umanamente".

