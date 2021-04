Isola dei Famosi: la confessione di Ilary Blasi sul nuovo naufrago Ignazio Moser e Akash Kumar

Gossip TV

La conduttrice de L'Isola dei Famosi parla del nuovo naufrago e lancia una frecciata ad Akash.

Ilary Blasi è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate per la sua ironia e autoironia. Intervistata dal settimanale Chi, la donna ha parlato della sua nuova esperienza al timone de L'Isola dei Famosi parlando dell'arrivo in Honduras di Ignazio Moser e lanciando una frecciata all'ex naufrago Akash Kumar.

Ilary Blasi a ruota libera: L'Isola dei Famosi e la frecciatina ad Akash Kumar

"L'Isola è sempre un reality, ma è diverso dal Grande fratello, tecnicamente è un pochino più complicato, c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, già nel reality l’improvvisazione" ha confessato Ilary parlando del suo ruolo di conduttrice de L'Isola dei Famosi "All’Isola devo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel viaggio anche per noi che siamo in studio".

Per quanto riguarda l'arrivo in Honduras del nuovo naufrago Ignazio Moser, la Blasi ha rivelato: "Arriva tra un po’ di giorni, io non lo conosco così bene, ha fatto il Gf con me…". Ricordiamo, infatti, che lo sportivo ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo grande amore Cecilia Rodriguez.

Non poteva mancare infine una frecciatina ad Akash Kumar, l'ex naufrago con il quale la bionda conduttrice ha avuto qualche scontro in diretta: "Akash quando è venuto in studio m’ha fatto pure tenerezza, ha persino chiesto scusa. Più che cattivo è leggero. Alla fine fa anche colore".

