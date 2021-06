Isola dei Famosi, la confessione di Elettra Lamborghini su Awed e Isolde Kostner

Gossip TV

Elettra Lamborghini ospite dell'ultima puntata de Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi.

Si è conclusa ieri la prima stagione de Il Punto Z. Tra gli ospiti dell'ultima puntata Paolo Bonolis, Ubaldo Lanzo ed Elettra Lamborghini, che si è lasciata andare a una confessione inaspettata su Awed, il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Elettra Lamborghini svela il suo vincitore de L'Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi ha chiuso la prima stagione de Il Punto Zeta con una divertente intervista a Elettra. Parlando de L'Isola dei Famosi e dei suoi protagonisti, la giovane cantante si è lasciata andare a una confessione intima su Awed: "C’è stato un periodo in cui mi piaceva…Poi ho scoperto che era più piccolo di me e ci ho messo una croce".

Per quanto riguarda il vincitore de L'Isola dei Famosi e la sua esperienza come opinionista del programma condotto da Ilary Blasi, la Lamborghini ha confessato: "Per me doveva vincere Isolde. Lei è entrata in punti di piedi e poi è venuta fuori, che è la cosa importante da fare nei reality. [...] E’ stata una bella esperienza e sono grata a Mediaset…Però riconosco i miei limiti…Forse lo rifarei tra qualche anno…Mi sono resa conto che il mio unico focus è al momento la musica…".

Leggi anche Angela Melillo replica agli attacchi di Vera Gemma

Le parole di Elettra lasciano quindi poco spazio all'immaginazione. La cantante, che ha parlato anche della sua nuova hit estiva Pistolero, il prossimo anno non tornerà a L'Isola dei Famosi come opinionista. Ma, mai dire mai. Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.