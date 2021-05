Isola dei Famosi, la confessione di Cecilia Rodriguez su Gilles Rocca: "Il rispetto e l'educazione non..."

Gossip TV

Cecilia commenta lo scontro avvenuto a L'Isola dei Famosi tra Gilles e l'opinionista Tommaso Zorzi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto un acceso scontro in diretta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. Un duro botta e risposta che è stato commentato sui social dalla compagna di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez commenta la lite a L'Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Gilles e Tommaso si sono resi protagonisti di un duro scontro a L'Isola dei Famosi senza esclusione di colpi. Il comportamento assunto dall'attore, che ha accusato l'opinionista del reality show di essere famoso solo per i suoi follower, ha però fatto storcere il naso a molti. Tra questi anche Cecilia, la compagna di Ignazio, che è intervenuta sui social per dire la sua.

Rispondendo alle curiosità dei suoi fan sui social, la Rodriguez ha confessato di non aver gradito l’atteggiamento assunto da Gilles nei confronti di Zorzi: "Io penso che il rispetto e l’educazione non si devono mai perdere. Ognuno è libero di dire quello che pensa, ma non mi piace quando le persone dicono cose per ferire l'altro. Non mi piace...no, no".

Per quanto riguarda invece il percorso di Moser a L'Isola dei Famosi, Cecilia ha dichiarato: "Ha fatto un ingresso da campione, lo vedo felice". E ancora "E’ stato l’ultimo arrivato sull’isola. Il pubblico potrebbe essere più affezionato agli altri naufraghi. Ma penso che anche se è stato l’ultimo ad entrare ha tante possibilità per arrivare in finale. Vince chi sopravvive".

