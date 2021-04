Isola dei Famosi, l'ira di Daniela Martani: "Pretendo rispetto, mi sento discriminata", scoppia il caos in diretta (VIDEO)

Gossip TV

Daniela attacca Gilles provocando la reazione di Valentina, scoppia la lite all'Isola dei Famosi.

Duro scontro in diretta all'Isola dei Famosi tra Daniela Martani e il resto del gruppo. La naufraga ha prima accusato Gilles Rocca di averle mancato di rispetto e poi ha protestato per cercare di ottenere una porzione in più di riso perché, essendo vegana, non può mangiare il pesce.

Daniela Martani contro Gilles, scoppia il caos all'Isola dei Famosi

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 1 aprile 2021, è stata a dir poco scoppiettante. Le scelte alimentari di Daniela iniziano a creare dei problemi all'interno del gruppo. Interpellata da Ilary Blasi, la naufraga non ha perso occasione per scagliarsi nuovamente contro Gilles: "Mi dicono che sono permalosa e non è vero. Ieri Gilles mi ha fatto un appunto vergognoso perché, dopo che aveva tagliato il cocco, mi era capitato un pezzo più largo ma più sottile e sono stata accusata di avere fatto la furba e di avere preso il cocco più grande".

"Una roba squallidissima quando lui è il primo che quando finisce il giro del riso, va a prendersene un’altra porzione" ha aggiunto Daniela accusando Gilles di mancarle di rispetto continuamente "Io non mi approprio del riso da sola, ho un cocco più grande quindi forse la mia porzione sembra più grande ma la porzione è sempre la stessa [...] Gilles spesso mi manca di rispetto a questa cosa non mi piace. Ho 10 anni più di lui e pretendo rispetto, perché sono più grande e perché sono quella che mangia di meno essendo vegana, non mangio pesce e lumache".

Leggi anche Andrea Cerioli sbotta in diretta e minaccia di abbandonare l'Isola dei Famosi

La situazione è poi degenerata con la Martani che ha iniziato a lamentarsi di mangiare poco perché vegana e di non essere sostenuta dai suoi compagni di avventura: "Non è che non mangio pesce e lumache per un capriccio. Ho fatto una scelta alimentare che è difficile". Parole che hanno provocato la reazione di Valentina Persia: "È un problema tuo. Lei non può pretendere di avere più riso perché non mangia pesce e lumache. Il riso va diviso equamente. Non le ho detto io di essere vegana". "Mi sento discriminata perché un discorso del genere non lo avrei mai fatto" ha concluso Daniela.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.