Isola dei Famosi, Jeda raggiunge la fidanzata Vera Gemma in Honduras? L'indiscrezione

Gossip TV

Arrivano le indiscrezioni sulla nuova puntata dell'Isola dei Famosi.

Stasera, giovedì 1 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Stando alle ultime indiscrezioni, Vera Gemma potrebbe ricevere un'emozionante sorpresa da parte del suo fidanzato Jeda.

Jeda sbarca all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

Fervono i preparativi per la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha svelato che Jeda potrebbe sbarcare in Honduras per fare una sorpresa alla sua fidanzata Vera Gemma: "Farà solo una sorpresa alla concorrente o dietro potrebbe esserci dell’altro? Ah saperlo…".

Le parole del giornalista potrebbe far pensare che Jeda sia in lizza per diventare un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. Ricordiamo che, al momento, Vera si trova a Parasite Island insieme a Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'appuntamento di stasera.

Leggi anche Awed affronta Francesca Lodo e Gilles Rocca ma non convince Roberto Ciufoli

I rapporti con la famiglia Gemma sembrano ottimi, pare però che i genitori del ragazzo non avrebbero preso bene il suo rapporto con Vera. Ospite a Casa Chi, Jeda ha raccontato che con la madre non ha un bel rapporto da ormai diversi anni e che stare con una donna molto più grande è una esperienza di vita.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.