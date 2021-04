Isola dei Famosi, Jeda nuovo Concorrente insieme alla fidanzata Vera Gemma? "Non sarebbe una cattiva idea"

Gossip TV

Jeda, giovane fidanzato di Vera Gemma, non direbbe no alla proposta di diventare concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi.

Jeda è un volto noto per i fan de L’Isola dei Famosi, che lo conoscono come il giovane fidanzato di Vera Gemma. Questa unione ha fatto storcere il naso ad alcuni, mentre sembra appassionare molto Ilary Blasi che ha un’adorazione per il manager musicale. Jeda ha rivelato cosa pensa del percorso della naufraga e ha ammesso che non disdegnerebbe l’idea di partecipare come concorrente ufficiale al reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Jeda nel cast ufficiale? Ecco la verità

Sin dal debutto della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il giovane Jeda ha catturato l’attenzione degli spettatori. Il fidanzato di Vera Gemma, infatti, se ne infischia delle critiche per la differenza d’età e non ha paura che l’esuberanza della sua compagna possa portare ad un tradimento. Mentre Vera esplode contro Awed su Playa Esperanza, Jeda rilascia un’intervista per Novella 2000, parlando del percorso della chiacchierata naufraga.

"Penso che Vera stia vivendo un sogno. Ha sempre voluto partecipare a questo reality. Ci aveva provato già due volte, ma non era stata confermata. Invece adesso ci è riuscita, e sono contento per lei. Sta spaccando, spacca anche da Parasite Island. È una donna davvero speciale [...] La conosco bene e so che oltre a un complimento, anche se apparentemente esagerato, non va. Mi fido ciecamente. In genere a me non interessa quello che dicono le persone. Vado avanti per la mia strada a testa alta. In tanti ipotizzano che Vera, prima o poi, possa tradirmi. Ma non sarà così, fidatevi. Sono sicuro di me stesso e del nostro rapporto di coppia. Ci metto la mano sul fuoco”, ha dichiarato Jeda.

E se Ilary Blasi, che tanto sembra adorare il giovane ospite, gli proponesse di entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi? “Non sarebbe una cattiva idea. In realtà sono un manager musicale, ho una forte passione per la musica, lavoro con artisti rap. La TV mi piace, ma non cerco la popolarità - confessa Jeda - Vado in studio principalmente per motivare la mia compagna. Certo, se dovesse arrivarmi una proposta televisiva accetterei senza problemi. Mi farebbe piacere partecipare proprio all’Isola dei Famosi, trovo sia un’esperienza di vita unica. Amo mettermi in gioco”.

