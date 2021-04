Gossip TV

Iva Zanicchi torna a parlare della lite con Akash Kumar a L'Isola dei Famosi, lasciando senza parole il pubblico di Domenica Live e Barbara d'Urso.

Akash Kumar è decisamente nella rosa dei naufraghi meno amati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Con il suo percorso altalenante, concluso ben prima di quanto tutti avrebbero previsto, il bellissimo modello si è attirato le antipatie di una larga fetta di pubblico e anche degli opinionisti del reality show ambientato in Honduras. Senza giri di parole, Iva Zanicchi rivela nel salotto di Domenica Live cosa pensa realmente di Akash, tornando a parlare della loro discussione in studio.

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punzecchia Akash Kumar

Sguardo glaciale e fascino magnetico, condito da tanto sano egocentrismo potevano essere le qualità perfette per diventare un punto di riferimento centrale in un reality show come L’Isola dei Famosi, invece sembra che non siano bastate. Il bellissimo Akash Kumar ha lasciato l’Honduras, eliminato dal pubblico al televoto settimanale, non senza un mare di polemiche. L’inchiesta sul colore degli occhi del modello ha fatto discutere, così come le sue plurime identità e gli attacchi a Tommaso Zorzi, al quale ha lanciato l’ennesima provocazione prima di tornare nello studio del programma di Canale5.

Insomma, Akash sa come far parlare di sé ed è arrivato anche a scontrarsi con Iva Zanicchi, decisamente piuttosto accomodante, durante una delle dirette in Palapa. Ospite del salotto di Domenica Live, l’amata opinionista de L’Isola è tornata a parlare del Kumar, riservando al modello una bella stilettata. “Lui ha detto che noi siamo di due generazioni diverse: e gli ho detto ‘imbecillone, ti credo’! Ma l’imbecillità è di tutte le età… Lui è un ragazzo bellissimo ma non si è comportato molto bene a L’Isola, non è venuto fuori ogni bene. Lui ha detto che ora ha tanti impegni, io gli auguro il meglio per carità la mia era una battuta”, ha confessato la Zanicchi lasciando senza parole Barbara d’Urso.

La presentatrice partenopea, probabilmente, non si aspettava un affondo così magistrale da parte di Iva e chissà se presto arriverà la replica del discusso naufrago. Nel frattempo, si vocifera che Andrea Cerioli sia invaghito di Elisa Isoardi, lontana a Playa Esperanza e alla ricerca della grinta necessaria per tornare in gioco ed imporsi come unica e vera leader.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.