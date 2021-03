Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punge Daniela Martani: "Pensa se alla signora vegana arrivava in bocca un..."

Gossip TV

Iva Zanicchi non risparmia Daniela Martani durante la prima Puntata della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

La prima Puntata de L’Isola dei Famosi ha tenuto gli spettatori di Canale5 incollati con gli occhi allo schermo. La spontaneità di Ilary Blasi e la complicità degli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi sembra essere un mix esplosivo, pronto a regalare successo al reality show di Canale5. Daniela Martani, uno delle concorrenti più chiacchierate, è finita tra i Buriños e la Zanicchi non ha perso l’occasione di lanciarle una frecciatina decisamente al vetriolo.

Isola dei Famosi, Daniela Martani punzecchiata da Iva Zanicchi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata con il botto, grazie ad una prima puntata decisamente scoppiettante e ricca di imprevisti. Dalle incomprensibili confessioni di Paul Gascoigne, al lapsus di Ilary Blasi fino al naufragio nei pressi del molo, che è già una delle meme più viste sui social. Gli spettatori hanno apprezzato la spontaneità della presentatrice romana, decisamente poco impostata e pronta a mettersi in gioco senza remore. Mentre Massimiliano Rosolino ha incantato il web con il suo fisico statuario, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi sembrano aver trovato sin da subito un’affinità perfetta.

In attesa di poter accogliere tra loro Elettra Lamborghini, i due opinionisti si sono spalleggiati dandosi corda nel corso della diretta, regalando agli spettatori un po’ di sano divertimento. Come anticipato, i naufraghi sono stati divisi in due squadre ovvero Rafinados e Buriños. Tra quest’ultimi c’è anche Daniela Martani, una delle concorrente più discusse a causa delle sue idee talvolta estreme e decisamente controcorrente. La Martani, insieme a Francesca Lodo e Awed, si è gettata dall’elicottero nel mare dell’Honduras per raggiungere la spiaggia che li ospiterà per le prossime settimane. Prima di lanciarsi, la naufraga ha ammesso: “Non si è mai pronti però starò molto attenta a buttarmi. È una grande avventura per me”.

Il tuffo di Daniela è stato impeccabile ma la Zanicchi non ha perso l’occasione di punzecchiare la concorrente. “La signora vegana… Immagina se facendo un tuffo le arrivava un pesce in bocca, sveniva!” ha commentato l’opinionista suscitando l’ilarità di tutti. La Zanicchi, infatti, si è detta scettica sul percorso della Martani che si priverà di troppe cose per rimanere fedele alle sue scelte e potrebbe non raggiungere l’obiettivo finale. La naufraga, prima di partire per L’Isola, sembrava invece essere certa di poter reggere fisicamente alla fame e alla pressione, preoccupata piuttosto dallo stress psicologico che subirà insieme a tutti i suoi compagni di viaggio.

