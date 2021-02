Isola dei Famosi, Iva Zanicchi opinionista: Curiosità, vita privata, successi della Cantante

Gossip TV

L'81enne Iva Zanicchi è confermata come opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Si avvicina sempre di più il debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il 12 marzo su Canale 5 la conduttrice Ilary Blasi alzerà il sipario sull'ormai nota isoletta dell'Honduras dove i naufraghi dovranno sopravvivere alla natura e a loro stessi. Oltre all'annuncio in questi giorni dei nomi di tre nuovi concorrenti, precisamente quelli della showgirl Angela Melillo, della comica Valentina Persia e dell'attore Gilles Rocca, è stata confermata la presenza in studio tra gli opinionisti della popolarissima Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi: età, vita privata, carriera e successi

Nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, una frazione del comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi ha 81 anni ed è un volto estremamente popolare per il pubblico televisivo italiano. Cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, Iva è una donna di grande grinta e passionalità, dalla voce quasi tenorile, tanto da essere definita in Russia, dove è molto conosciuta, "temperamentnaja", ovvero "di temperamento". I primi passi nel mondo dello spettacolo li compie verso la fine degli anni 50, quando partecipa come concorrente al programma Campanile Sera condotto da Mike Bongiorno. Prende lezioni di canto e si forma con le esibizioni nelle allora celebri e frequentatissime balere romagnole.

Debutta con il primo disco nel 1963, ma il successo arriva due anni più tardi con il brano Come ti vorrei. In quello stesso anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo che vincerà nel 1967 con la canzone Non pensare a me. Due anni dopo arriva la seconda vittoria a Sanremo con un brano che esalta tutte le sue potenzialità vocali, Zingara, che presenta insieme a Bobby Solo. La terza vittoria arriverà nel 1974 con Ciao cara come stai?. Il successo la porta a esibirsi in tutto il mondo, guadagnando schiere di fan ovunque. Insieme a Milva, Mina, Patty Pravo e Ornella Vanoni viene eletta come una delle fantastiche cinque artiste più importanti della musica leggera italiana degli anni 60 e 70.

Il 1967 è l'anno del matrimonio con Antonio Ansoldi da cui divorzierà nel 1985. Da questa unione nasce la figlia Michela in quello stesso anno, che darà a Iva le ha dato due nipoti nati nel 1998 e 2003. Oggi vive a Lesmo in provincia di Monza e della Brianza insieme al compagno Fausto Pinna. Negli anni 80 prosegue la sua carriera di cantante, ma al contempo diventa una personalità televisiva a tutti gli effetti con il grande successo del programma Ok, il prezzo è giusto, che conduce dal 1987 al 2000. Le partecipazioni televisive sono numerosissime, ma Iva si toglie anche lo sfizio di recitare entrando nel cast, tra il 1967 e il 2018, di sette film e tre serie tv.

Nel 2008 entra in politica con Forza Italia e ottiene una poltrona al Parlamento Europeo, dove rimane fino al 2014 passando al partito Il Popolo delle Libertà che era la fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Quando alle elezioni europee del 2014 si ricandida con la neo rinata Forza Italia, i voti che riceve non sono sufficienti per consegnarle un posto all'Europarlamento, così decide di abbandonare la politica. Nel 2020 è stata opinionista del programma Dritto e rovescio.