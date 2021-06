Isola dei Famosi, Isolde Kostner su Andrea Cerioli: "Spesso arrogante e poco rispettoso durante le liti"

Gossip TV

Isolde parla della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e del rapporto travagliato con Andrea.

Tra i naufraghi più apprezzati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c'è senza ombra di dubbio Isolde Kostner. Intervistata da Superguidatv, l'ex naufraga e campionessa sportiva ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras e del suo rapporto travagliato con Andrea Cerioli.

La verità di Isolde Kostner sul rapporto con Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi

A distanza di alcuni giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Isolde ha deciso di raccontarsi e parlare della sua intensa esperienza nel reality show di Canale 5: "La cosa più bella dell’Isola è stato vivere nella natura. La cosa più brutta invece era nominare qualcuno con il quale non avevo avuto alcun litigio e nessun problema. Ma non avevo altra scelta. Non mi piacciono le liti, le percepivo di basso livello soprattutto la prima settimana sull’Isola. In merito a questa esperienza non mi piaceva il fatto che quando c’erano delle liti con persone che se ne dicevano di tutti i colori, poco dopo sembrava che tutto fosse ok. Quando ad esempio c’erano delle persone come Angela Melillo, Miryea, io, che eravamo un po’ più tranquille, venivamo criticate perché troppo silenziose".

A proposito delle liti a L'Isola dei Famosi, la Kostner si è ritrovata spesso a discutere con Andrea. "La persona con cui ho avuto più difficoltà. Non ci siamo stati simpatici sin dal primo giorno" ha confessato la campionessa sportiva "Mi è sembrato molto duro e poco rispettoso durante le liti verso il suo antagonista. Ho visto anche delle donne che piangevano dopo le liti. Spesso è stato arrogante e poco rispettoso verso il suo antagonista nella lite. Di me diceva che non mi espongo, che stavo sempre da parte. Mi diceva 'tu devi dire chi ti sta sulle pa**e. Io gli dicevo: 'ma se non ho nessuno da criticare perchè devo farlo'. Lui è anche una persona molto simpatica faceva delle battute, ma quando non gli andava bene qualcosa era molto deciso".

Al contrario, Isolde ha rivelato di aver instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con Roberto Ciufoli: "La persona più amica è stata assolutamente Roberto Ciufoli. La prima sera quando sono arrivata, siccome aveva piovuto per cinque giorni di seguito, dormivamo in quindici sotto il telo. Lui mi fece spazio. Noi due mangiavamo più piano di tutti, abbiamo mangiato assieme tuti i giorni. I nostri caratteri sono molto simili, non ci piacciono le liti, ci piace la tranquillità. Ci sarebbe piaciuto essere seguiti dalle telecamere anche quando parlavamo del lavoro, io dello sport lui del teatro".

