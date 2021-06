Isola dei Famosi, Isolde Kostner: "Sono davvero soddisfatta del mio percorso"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Isolde dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi.

La semifinale de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco di Isolde Kostner. La campionessa sportiva ha perso al televoto contro Beatrice Marchetti ed è stata costretta a lasciare definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi.

Isolde Kostner rompe il silenzio dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi

Isolde è stata una delle concorrenti più apprezzate della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A poche ore dalla sua eliminazione, la campionessa sportiva è tornata sui social per ringraziare tutti e fare un bilancio del suo percorso in Honduras: "Sono davvero soddisfatta del mio percorso, di essermi sempre messa in discussione a carte scoperte".

Un'esperienza indimenticabile che l’ha sicuramente arricchita e che l'ha resa più forte e sicura di se stessa: "Ho riscoperto la sfida, i valori della correttezza e soprattutto l’adrenalina che scorre nelle mie vene [...] La mia famiglia mi aspetta".

Con l'uscita di scena di Isolde, i concorrenti rimasti in gara sono sei. I finalisti de L'Isola dei Famosi che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale sono: Awed, Beatrice, Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Valentina Persia e Ignazio Moser. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 7 giugno 2021, in prima serata su Canale 5.

