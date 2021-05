Isola dei Famosi, Isolde Kostner provoca i suoi compagni di gioco: "Fuori vi sconvolgerei la vita" (VIDEO)

Gossip TV

Isolde stuzzica i naufraghi prima della semifinale de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 31 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Al televoto Matteo Diamante e Isolde Kostner, che nelle ultime ore si è lasciata andare a una confessione inaspettata con i suoi compagni di gioco.

Isolde Kostner stuzzica i naufraghi a L'Isola dei Famosi

A poche ore dalla semifinale de L'Isola dei Famosi, Isolde si è confidata con Myrea Stabile riguardo i festeggiamenti che potrebbero avvenire il giorno della finale. Dopo aver rivelato all'ex pupa di volersi scatenare ballando ha provocato il resto del gruppo: "Fuori dall’Isola vi sconvolgerei la vita. Non avete idea".

"Adesso che il gruppo è più piccolo mi viene più semplice raccontarmi" ha confessato la Kostner alla Stabile, che ha prontamente replicato: "Credo in te nella tua forza [...] Farei una serata con te. Nella finale voglio vederti ballare, sono troppo curiosa, facciamo questo patto dai". "Secondo me in una finale vera e propria ci dovrebbe essere un po’ di musica per potersi scatenare un attimo, assolutamente. Se ci sarà musica io e Miryea balliamo anche su un cubo" ha aggiunto la campionessa sportiva.

A commentare il comportamento di Isolde ci ha pensato Awed: "Io non ce la vedo Isolde a ballare". "Mi vedete tutta tranquilla, sembro la tipa perfettina ma tu vieni e facciamo una festa. Ti sconvolgerei la vita, non hai idea" ha risposto la naufraga, attualmente al televoto contro Matteo.

