Isola dei Famosi, Isolde Kostner nuova naufraga ufficiale: ecco chi è

Gossip TV

L'Isola dei famosi accoglie Isolde Kostner. Chi è la nuova naufraga del programma di Canale 5?

Da alcuni giorni è sbarcata in Honduras Isolde Kostner. L'ex campionessa di sci alpino è una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi e la prima cosa che ci si domanda è: come vivrà il cambio di altitudine la nuova concorrente? Isolde Kostner è tra le sciatrici alpine italiane più vincenti della storia. È stata la portabandiera italiana durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002. Appesi gli sci al chiodo, ora Isolde si dedica alla gestione del suo residence sulle Dolomiti.

L'Isola dei Famosi: età, carriera e vita privata di Isolde Kostner

Nata a Bolzano il 20 marzo 1975 e cresciuta a Ortisei, Isolde Kostner ha 47 anni ed è conosciuta per essere una sciatrice vincitrice di medaglie olimpiche, Campionessa del Mondo e Campionessa della Coppa del Mondo. È una delle atlete di maggior successo d'Italia.

Mette gli sci ai piedi per la prima volta a 2 anni e 9 mesi, frequentando il primo corso di sci a 8 anni. Come ha raccontato lei stessa, avrebbe preferito giocare a hockey su ghiaccio, dato che la sua famiglia era ed è tuttora una famiglia di giocatori di hockey, ma essendo una bambina non aveva la possibilità di partecipare agli allenamenti e fortunatamente ha trovato la sua passione nello sci. A 16 entra a far parte della squadra nazionale italiana passando nel 1993, dopo 2 stagioni in squadra C, alla squadra A di coppa del mondo. Dal 1994 che inizia la sua carriera sportiva a livello di coppa del mondo, vincendo 15 gare e salendo 51 volte sul podio, conquistando 2 volte la coppa del mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, 2 titoli mondiali in Super-G ed un argento mondiale.

Dopo il ritiro dalla carriera agonistica nel 2006, ha l’occasione di partecipare alla trasmissione televisiva Notti su ghiaccio, finendo con il partner di scena Lorenzo Magri al terzo posto. L'esperienza sullo schermo le dà modo di conoscere un ambiente molto distante dal suo, quello dello spettacolo in cui guarda con interesse le componenti come l'aspetto e la cura dell'abbigliamento alle quali nello sci non si presta particolare attenzione.

Oggi l'ex sciatrice vive e lavora in un residence di sua proprietà in Val Gardena. Ritiene di essere fortunata ad avere lavorare senza muoversi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e il marito. Isolde Kostner è sposata dal 2006 con Werner. Ha due figlii, David nato nel 2006 e Gabriel nato nel 2008. Insieme alla famiglia trascorre il suo tempo libero facendo escursioni in montagna e praticando sport, come ovviamente lo sci, lo sci di fondo, lo sci con le pelli di foca, bici e pilates.