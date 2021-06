Gossip TV

La sciatrice trentina intervistata da "Il Corriere del Veneto"

Una delle grandi protagoniste della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi che si è conclusa lunedì scorso, è stata, senza dubbio, la sciatrice olimpica Isolde Kostner. La 46enne trentina, ha dimostrato più volte il suo temperamento da vera sportiva, resistenza e determinazione che l'hanno resa leader diverse volte conquistando un posto in semifinale.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner: "La redazione istigava"

Intervistata da Il Corriere del Veneto, la Kostner ha dichiarato che la cosa che più le è mancata, cibo a parte, è stato un asciugamano: "Dovevamo sempre lavarci nelle ore più calde se volevamo asciugarci, i primi tempi avrei troppo voluto un asciugamano".

L'ex naufraga ha fatto anche un rivelazione che sembra puntare il dito polemicamente sul programma:

"Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i vari confessionali per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa".

I due naufraghi a cui si è più legata sono Roberto Ciufoli ed Ignazio Moser. Su quest'ultimo, ha dichiarato:

“Ignazio Moser? Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino-Alto Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se fosse entrato subito avrebbe avuto grosse possibilità: è un vincitore, ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”.

