Isola dei Famosi, Isolde Kostner in pericolo: l’ira dei Naufraghi (VIDEO)

I naufraghi de L’Isola dei Famosi criticano duramente Isolde Kostner, rea di non aiutare abbastanza il gruppo di Playa Reunion.

Isolde Kostner ha fatto il suo ingresso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, promettendo di tirare fuori gli artigli e puntare alla vittoria. Dopo settimane di latitanza, la naufraga ha iniziato a mostrare la sua vera strategia, suscitando l’ira di alcuni abitanti di Playa Reunion. A poche ore dalla Puntata, i concorrenti riservano parole di fiele alla Kostner, pronti a fare il suo nome durante le Nomination settimanali.

Isola dei Famosi, i naufraghi puniscono Isolde Kostner?

Prima di gettarsi dall’elicottero e approdare a Playa Reunion, Isolde Kostner ha messo le cose in chiaro: lei è una campionessa e gioca per vincere. L’animo risulto della naufraga ha fatto ben sperare gli opinionisti in studio, certi che Isolde potesse mettere un po’ di pepe nelle dinamiche dei naufraghi. La concorrente, invece, si è assestata su una routine che di certo non le ha permesso di risaltare, fino a quando il suo animo da guerriera è riemerso con prepotenza, portandola a vincere la prova leader senza neppure troppa fatica. La naufraga ha spedito Valentina Persia in Nomination, accaparrandosi così una rivale temibile dal momento che la comica è tra le protagoniste preferite dal pubblico.

Dopo aver chiarito con la Persia, Isolde si è trovata ad essere oggetto di aspre critiche da parte di alcuni colleghi. La naufraga, infatti, si è lamentata a lungo del fatto che non tutti contribuiscono alle necessità del gruppo, preferendo prendere il sole e passeggiare come se si trovassero in un qualsiasi resort. Adesso, tuttavia, la situazione si sta capovolgendo e sono i naufraghi a pensare che la Kostner predica bene ma razzola male.

“Secondo me questa cosa che fa lei è sbagliata. Nel senso che ognuno deve fare il suo quando se la sente e quando vuole fare determinate cose. A me non sembra stia facendo tutto questo movimento onestamente. Lei che critica ognuno di noi che fa poco non mi pare si stia dando tanto da fare”, ha fatto notare Awed. Le proteste dello youtuber sono state condivise anche da Andrea Cerioli, furioso dopo l’unione con gli Arrivisti, che ha sentenziato: “Mi sembra che sia un ospite”. I naufraghi prenderanno la palla al balzo per spedire Isolde in Nomination?

