Isola dei Famosi, intervista esclusiva a Marco Maddaloni: “Voglio vincere il Gf Vip. Ubaldo Lanzo trionferà in Honduras”

Marco Maddaloni, reduce dall’esperienza nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi come super naufrago, si racconta in un’intervista esclusiva a Comingsoon.it.

Classe 1984, Marco Maddaloni è un campione di Judo ma anche un padre e un marito amorevole. Vincitore della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Maddaloni è tornato in Honduras calandosi nelle vesti di ‘salvavita’. Su Parasite Island, il judoka ha insegnato a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo a diventare due naufraghi provetti, non senza qualche difficoltà. L’avventura nel reality show, condotto da Ilary Blasi, si è conclusa ma Marco continua a sostenere i suoi due protetti a distanza, certo che riusciranno a riunirsi presto a Rafinados e Buriños e diventare concorrenti ufficiali.

Marco Maddaloni si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it, parlando del suo ritorno a L’Isola dei Famosi, del rapporto con i due anti-naufraghi per eccellenza, svelando le sue impressioni sul cast della quindicesima edizione e di un progetto letterario che gli sta molto a cuore e che parla della sua famiglia e della sua amata Napoli.

Marco ti abbiamo lasciato ad esultare per la vittoria a L’Isola dei Famosi e ora sei tornato come ‘salvavita’ nella quindicesima edizione. Come è cambiata la tua vita negli ultimi due anni?

Assolutamente tanto! A L’Isola mi sono messo con i piedi sulla spiaggia, guardando il mare, come facevo due anni fa, e mi sono fermato a pensare a cosa è cambiato in questo tempo. Ritornare lì dopo aver vinto, oltre ad essere una grande soddisfazione, mi ha fatto fermato a riflettere e, per quanto io sia un instancabile inseguitore di sogni, sono stato soddisfatto. In questi due anni ho fatto un matrimonio che non potevo fare cinque anni fa, ho allargato la famiglia come avevo promesso a Silvia Toffanin a Verissimo.. Sono tornato anche a combattere per l’Albania, quando l’Italia mi aveva detto che non avrei potuto più combattere, allenandomi per Tokyo 2021. Sono stati due anni pieni di soddisfazione e gioia. Non per ultimo, essere tornato come ospite speciale in un reality di punta nel Biscione!

Su Parasite Island hai insegnato a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ad essere veri naufraghi. Come ti sei trovato in questo ruolo? Credi che i due concorrenti riusciranno a superare le prove e ad unirsi al resto del cast?

Mi sono trovato veramente bene. Ubaldo è una persona colta, mi parlava in latino e io, amando apprendere perché sono un curioso per natura, mi sono trovato molto bene. Anche Fariba si è comportata bene nei miei confronti, era pronta ad imparare e aiutare: una Fariba diversa da quella che fino ad adesso ha mostrato. Fariba può andare avanti perché ha la forza, Ubaldo per me è il vincitore de L’Isola. Se non vince è solo a causa del televoto, perché non ci dimentichiamo che il pubblico può scegliere, e magari non riesce ad arrivare a casa la sua vera persona. Lui è forte sia caratterialmente che fisicamente, e per me è sicuramente tra i finalisti.

Che idea ti sei fatto dei naufraghi: chi vedi come concorrente forte, che può puntare alla Finale e chi, invece, non ti convince?

Brando Giorgi sicuramente è forte e arriverà fino alla fine. Per me, questa sera esce Francesca Lodo e non accetterà di rimanere su Parasite Island. Se dovesse uscire Brando, lui accetterebbe e farebbe anche una grande Isola. Lui è un solitario, non riesce ad amalgamarsi bene nel gruppo a causa della sua grande personalità, e non riesce ad essere aperto a tutti. Se c’è un forte quanto lui, come Elisa Isoardi o Gilles Rocca, finisce per scontrarcisi. Anche Gilles potrebbe arrivare fino in fondo per la sua fisicità, ma dobbiamo ricordare che questo è un percorso anche mentale e loro sono già provati dopo sette giorni. Invece, credo che Francesca e Drusilla Gucci siano già stanche mentalmente.

Se ti avessero proposto di restare in qualità di naufrago, avresti accettato di essere un Rafinados o Buriños?

Sicuramente sarei rimasto perché quello per me è un lavoro. Non come concorrente, ma come ospite speciale: come naufrago credo di aver fatto già il mio percorso, e non avrebbe avuto senso rifarlo se non per fare la storia e vincere due edizioni consecutive (ride ndr.). Io sono nato Buriños, diventato Rafinados perché nella vita ho cercato di evolvermi e apprendere il più possibile.

Negli ultimi giorni si è parlato di uno scontro social con Soleil Sorge. C’è qualche vecchia ruggine tra voi?

Non ne parlerei nemmeno, per non permetterle di approfittarsene e parlarne anche lei: io non amo i salotti televisivi, preferisco raccontare di me o fare qualche esperienza importante. Contro Soleil non ho nulla, credo lei sia stata una grande naufraga. Tuttavia, non ho trovato elegante che lei abbia parlato male di me, mentre io ero in Honduras. Ha lanciato critiche che hanno fatto ridere un po’ tutti, soprattuto perché, se la produzione mi ha richiamato per fare il super naufrago, vuol dire che ho fatto un bel percorso. Parlare male delle persone nella vita, non porta a niente.

Raccontaci dei tuoi progetti futuri, che magari potrebbero portarti nella Casa del Grande Fratello Vip…

Attualmente sto scrivendo il mio libro, di mio pungo e l’ho quasi finito. Mettere i pensieri su carta non è facile, soprattutto quando sono i propri e si parla di momenti difficili della vita. Questo è il mio progetto più bello, perché vorrei tirarci fuori una serie tv. Vorrei far vedere come a Scampia ci sia stato un periodo oscuro, ma che proprio in quel momento è nata una famiglia che ha fatto la storia nel mondo di uno sport. Il Grande Fratello Vip lo farei assolutamente, perché nella vita si dovrebbero provare a fare tutte le esperienze. Voglio vincere il terzo reality!

