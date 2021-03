Isola dei Famosi: incidente in diretta per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, l'appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi (VIDEO)

Gossip TV

Fariba cade in mare provocando la reazione dell'opinionista Tommaso: "È in difficoltà".

Incidente in diretta a L'Isola dei Famosi per i due aspiranti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. La madre di Giulia Salemi, infatti, è caduta rovinosamente in mare provocando la reazione dell'opinionista Tommaso Zorzi che, vedendola in difficoltà, ha voluto lanciare un appello alla sua ex compagna di gioco.

Incidente in mare per Fariba Tehrani a L'Isola dei Famosi, l'appello di Tommaso Zorzi

Ieri, lunedì 15 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra i concorrenti anche Fariba che, insieme al cromatologo Ubaldo, è ospite di Parasite Island. Il loro obiettivo? Diventare dei veri naufraghi, grazie all'aiuto dell'ex vincitore del programma Marco Maddaloni.

"Dopo tre cambi di aereo, venticinque giorni di viaggio e ventidue giorni di chiusura sono piena di energia" ha dichiarato Fariba. "Vicino a voi c'è un'imbarcazione. Dovrete salire lì sopra e raggiungere la riva, la vostra spiaggia" ha dichiarato Ilary spiegando ai due aspiranti naufraghi la loro prova. La mamma di Giulia, però, si è sbilanciata troppo ed è caduta in mare trascinando con sè anche Ubaldo. Dopo essersi accertata che stessero bene, la conduttrice de L'Isola dei Famosi li ha invitati a riprovarci: "Ci avevamo creduto. [...] Fariba e Ubaldo vi lascio un attimo lì perché ho una trasmissione da portare avanti, vi voglio dire che vedo davanti a voi un colore…tanto marrone".

Leggi anche La rivelazione di Tommaso Zorzi sulle dinamiche e il cast de L'Isola dei Famosi

"Non li vedo nel loro elemento. Vedo Fariba in una difficoltà estrema" ha confessato Tommaso lanciando un appello alla Salemi, con cui ha condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip "Fariba la vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c'è complicità tra Fariba e Ubaldo". Una richiesta che è stata presa alla lettera, visto che Giulia ha pubblicato un post sui social per sostenere Fariba: "Daje Faribona nazionale, sei tutti noi".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.