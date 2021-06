Isola dei Famosi, “In Finale senza aver fatto nulla”: Francesca Lodo spietata con Andrea Cerioli

Gossip TV

Francesca Lodo torna nello studio de L’Isola dei Famosi e si scaglia contro Andrea Cerioli.

Ci siamo. La Finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è sempre più vicina e i naufraghi rimasti in gara sono pronti a lottare, sfoderando le loro armi segrete, per conquistare la vittoria e il montepremi. Tra i finalisti del reality show, condotto da Ilary Blasi, c’è anche Andrea Cerioli che durante la Puntata diventa oggetto di aspre critiche. Francesca Lodo, tornata in studio dopo l’eliminazione, sembra nutrire un particolare astio nei confronti del naufrago e si mostra spietata. Ecco cosa è successo tra Francesca e Andrea durante la diretta.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo contro Andrea Cerioli (VIDEO)

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi, Francesca Lodo ha fatto il suo ingresso nello studio del reality show condotto da Ilary Blasi. La naufraga, dopo aver perso al televoto, ha accettato di rimanere con Beatrice Marchetti sull’isola segreta, fino all’arrivo di Roberto Ciufoli che ha portato ad uno scontro diretto al televoto, perso dall’ex Letterina. Nel corso della Puntata sono stati incoronati i finalisti e abbiamo assistito ad una terribile lite tra Andrea Cerioli e Valentina Persia, che ha lasciato tutti senza parole dal momento che i due sono sempre stati molto in confidenza. Giunta al momento delle Nomination, Cerioli ha fatto il nome della Persia preferendo salvaguardare altri colleghi.

La Blasi ha dato la parola alla Lodo, che con Andrea ha qualche conto in sospeso dal momento che a Playa Reunion tra i due c’è stato più di uno scontro. “Ciao Andrea. Sto benissimo qua e non mi rode per nulla, perché p il pubblico che decide chi rimane e chi esce. Però posso dirti una cosa… Ho visto dei confessioni tuoi in cui dici che io sono stata inutile, e la dimostrazione è stata questa nomination a Valentina che eravate c**o e camicia fino ad oggi e ora la nomini per uscire! Comunque come ci si sente ad essere finalista senza aver fatto mai nulla Brontolo?”, ha esordito Francesca facendo perdere la pazienza all’ex tronista.

“Sono un fenomeno, se fossi stato meno bravo forse sarei lì di fianco a te. Io ho i miei motivi per nominare Valentina, e ribadisco che se non ci fossi stata sarebbe stata uguale. Praticamente stai dando del defi****te a tutti quelli che hanno votato insomma”, ha fatto notare Cerioli, immediatamente ripreso dalla Lodo che ha ribadito: “Invece sono stata una grande naufraga, tu non fai parlare e sei un grandissimo protagonista da reality. Sei un finalista che non ha mai fatto nulla, complimenti”. Sarà Andrea Cerioli in vincitore della quindicesima edizione de L’Isola?

