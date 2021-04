Isola dei Famosi, in arrivo due Naufraghe che si odiano: "Conti in sospeso per un uomo"

Gossip TV

Sembra che Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara approdano a L'Isola dei Famosi pronte a disotterrare l'ascia di guerra? Ecco cosa è successo tra le due naufraghe.

A L’Isola dei Famosi stanno per approdare nuovi naufraghi, pronti ad animare la quindicesima edizione del reality show di Canale5 e a distruggere i fragili equilibri creati nel corso delle prime settimane di permanenza in Honduras. Tra di loro ci stanno anche Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara che, stando agli ultimi gossip, avrebbero un conto in sospeso. Sembra, infatti, che tra le due concorrenti ci sia un vecchio rancore derivato dalla passione che entrambe hanno nutrito per un uomo, proprio nello stesso periodo di tempo e a loro insaputa.

Isola dei Famosi, in arrivo due Naufraghe con un conto in sospeso

Si respira aria di tempesta a L’Isola dei Famosi. In Honduras il clima ballerino si accompagna ai repentini cambiamenti d’umore dei naufraghi, stravolti dalla fame e ormai addentrati nelle dinamiche del gioco. Pensiamo alla coalizione del gruppo contro Brando Giorgi, che ha fatto esplodere anche il placido Ubaldo Lanzo. Nel reality show, condotto da Ilary Blasi, stanno per approdare nuovi naufraghi tra cui Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara.

Sembra, tuttavia, che tra le due concorrenti ci sia un conto in sospeso che potrebbe rendere la loro convivenza tutt’altro che pacifica. A raccontare l’aneddoto è stato Biagio D’Anelli che, a Nuovo Tv, ha confessato di aver avuto una liaison con la Tittocchia proprio nello stesso periodo in cui frequentava la Ferrara. A quanto risulta le due non hanno idea di aver avuto un amore in comune ma siamo certi che questo dettaglio verrà presto svelato.

“Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi […] Quando ho saputo che sarebbero andate a L’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”, ha commentato il D’Anelli. L’intrigo amoroso risale al 2011 quando Biagio era fidanzato ufficialmente con Manuela poi, a sua insaputa, l’ha tradita con Emanuela Tittocchia. Mentre il D’Anelli si augura di non dover scoperchiare questo capitolo della sua vita, la Blasi annuncia che la prossima Puntata non sarà in diretta.

