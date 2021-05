Isola dei Famosi, Ilary Blasi stuzzica Andrea Cerioli in diretta: "Ti sei rilassato troppo" (VIDEO)

Gossip TV

Ilary provoca in diretta Andrea, primo finalista de L'Isola dei Famosi.

Ieri, lunedì 24 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi che ha messo a dura prova i naufraghi. Il comportamento di Andrea Cerioli, che dopo essere stato proclamato finalista si è adagiato, non è però piaciuto a Ilary Blasi che ha deciso di stuzzicarlo in diretta.

Ilary Blasi punge Andrea Cerioli in diretta a L'Isola dei Famosi

Da quando è stato proclamato finalista de L'Isola dei Famosi, Andrea si è completamente rilassato decidendo di non inserirsi nelle varie dinamiche del gioco. Motivo per cui, Ilary, durante la diretta di ieri, ha deciso di stuzzicarlo: "Forse ti sei rilassato un po’ troppo. Sei rimasto agitato? Mi hai fatto delle promesse, ma che hai fatto?".

"Sono coerente!" ha prontamente risposto Cerioli alla provocazione della conduttrice de L'Isola dei Famosi "La notte della scorsa puntata l’ho passata da sveglio, ripensando a tutti. Poi sono andato a letto, per non condividere la mattina con gli altri. Le manterrò le promesse. Sono in rodaggio". "Sei in finale, la devi vincere, ok? Non possiamo stare a dormire sotto la capanna" ha aggiunto Tommaso Zorzi.

Il comportamento assunto da Andrea è stato commentato anche dall'ex naufrago Brando Giorgi: "Non era una delle mie preferenze, ma la finale se l’è conquistata combattendo. Ora ha tirato i remi in barca. Goditela questa settimana". Ma Andrea ora non è più solo. Anche Ignazio Moser è volato in finale.

