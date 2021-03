Isola dei Famosi, Ilary Blasi sbotta in diretta contro Akash Kumar: "Un altro avrebbe fatto meglio di te" (VIDEO)

Gossip TV

Akash decide di abbandonare l'Isola dei Famosi provocando la reazione di Ilary, che lo gela in diretta.

La terza puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione di Akash Kumar. Quest'ultimo ha rinunciato anche alla possibilità di continuare a giocare rimanendo a Parasite Island nonostante i numerosi convincimenti della conduttrice Ilary Blasi, che alla fine ha sbottato in diretta contro il giovane naufrago.

Ilary Blasi contro Akash Kumar all'Isola dei Famosi

Scontro all'Isola dei Famosi tra Ilary e Akash, che ha inaspettatamente rifiutato la proposta della conduttrice di rimanere a Parasite Island affermando di ritenenrsi soddisfatto del suo percorso. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio. "Il reality è un'opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine" ha dichiarato Tommaso Zorzi cercando di convincere il concorrente a restare in gioco.

"Torni in Italia e comunque sei in lockdown e devi restare in casa, lì non mangerai molto ma almeno puoi stare in gruppo e fare un'esperienza" ha aggiunto Elettra Lamborghini. E ancora anche Iva Zanicchi: "Lui è molto fragile, non è forte". Akash, però, è irremovibile: "Ringrazio il sostegno di tutti, ma preferisco comunque lasciare. La mia Isola l'ho già vinta".

Le dichiarazioni di Akash, però, hanno fatto innervosire la Blasi, che ha sbottato in diretta contro il naufrago: "Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio". La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha provato ancora una volta a convincerlo a restare, ma all'enesimo rifiuto ha dichiarato: "Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia".

