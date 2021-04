Isola dei Famosi, Ilary Blasi punzecchia Elisa Isoardi: la naufraga gioca di strategia?

Gossip TV

Elisa Isoardi cade nel mutismo e Ilary Blasi la punzecchia: si tratta di una strategia per rimanere a L'Isola dei famosi?

Elisa Isoardi si è presentata al pubblico dell’Isola dei Famosi come una personalità forte, rendendosi protagonista dei primi scontri in Honduras. Lo spirito di leader, tuttavia, ha ceduto il posto ad un mutismo generale che fa insospettire Ilary Blasi. In Puntata, la conduttrice chiede alla Isoardi di sbilanciarsi sulla lite tra Daniela Martani e Gilles Rocca, accusandola di aver adottato una strategia ben precisa per rimanere il più a lungo possibile nel reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi gioca di strategia? L'accusa di Ilary Blasi

Che nei reality si giochi di strategia è ormai convenzione. Sono pochi i concorrenti che si mostrano per quello che sono realmente, e chi lo fa spesso incappa nella punizione del pubblico che, ammettiamolo, premia sempre chi crea dinamiche anche piuttosto infuocate. Elisa Isoardi ha trascorso i primi giorni come naufraga de L’Isola dei Famosi facendo valere le sue ragioni, scatenando un putiferio contro Brando Giorgi, per poi rimanere nell’ombra. Il cambiamento repentino della presentatrice inizia ad insospettire un po’ tutti, dal momento che la Isoardi ha ormai svelato di avere un carattere forte e un innato senso di leadership.

In Puntata, la Blasi provoca la naufraga chiedendole di esprimere la sua opinione sullo sfogo di Daniela Martani, furiosa perché si sente esclusa dal gruppo anche durante la divisione del cibo. Elisa si è tirata indietro, con estrema eleganza, virando su un altro discorso e ammettendo di essersi pentita per aver spedito in Nomination Miryea Stabile. “Volevo capire perché te ne sei stata da parte. La tua è strategia?”, ha esclamato la Blasi in cerca di una risposta.

A quel punto la Isoardi ha negato, commentando anche l’approccio di Awed verso gli altri compagni dopo l’addio di Vera Gemma, salvata dall’ennesima eliminazione, affermando di trovarlo falso. La Blasi non è sembrata persuasa dalle parole della naufraga, che tuttavia non si scompone. Insomma, Elisa, noi tutti vorremmo vedere più carattere perché sappiamo che lo hai e lo adoriamo!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.