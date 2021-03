Gossip TV

Ilary Blasi interviene durante il confronto tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi, tirando in ballo l'ex fidanzato della naufraga Matteo Salvini.

L’ingresso di Brando Giorgi nella squadra dei Rafinados ha creato non pochi attriti, in particolare con Elisa Isoardi neo-eletta leader del gruppo di naufraghi. Lo scontro tra i due ha fatto discutere e nella Puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi indaga su quanto accaduto poche ore prima. Nel farlo, tuttavia, la presentatrice romana lancia una frecciatina alla Isoardi, tirando in ballo l’ex fidanzato Matteo Salvini. Come avrà reagito Elisa a questa provocazione?

Isola dei Famosi, Ilary Blasi punzecchia Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha mostrato la sua forte personalità ed è stata nominata dai suoi colleghi naufraghi come leader. La presentatrice, che ha accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi per mettersi alla prova e intraprendere un viaggio con sé stessa, non ha gradito l’intervento a gamba tesa di Brando Giorgi che si è permesso di criticare l’umore dei Rafinados in diretta tv. L’attore e la presentatrice hanno avuto una serie di contrasti durante gli ultimi giorni, che hanno incuriosito gli spettatori e gli opinionisti del reality show di Canale5. In Puntata, Ilary Blasi ha cercato di far luce sull’accaduto chiedendo spiegazioni ai diretti interessati.

Leggi anche Isola dei Famosi, le confessioni hot di Vera Gemma

“Le parole di Elisa mi hanno frastornato, perché non penso di essere entrato a gamba tesa. Per quando riguarda il fuoco, eravamo tutti coesi… Io ho fatto in maniera volontaria di stare così appresso al fuoco, invece non c’era una regola per quanto riguarda il mangiare. Poi, ho trovato la Isoardi che è partita carica”, ha commentato Brando. Immediata la replica di Elisa che ha cercato di portare la pace, dichiarando di essere rimasta male per la sentenza sputata dal nuovo concorrente, ignaro di cosa voglia dire trascorrere tre giorni interi senza mangiare nulla. A questo punto, la Blasi ha stuzzicato Elisa con una battuta che ha gelato lo studio: “Chi di voi è il leader, dato che tu te ne intendi di leader?”

La Isoardi ha finto di non aver sentito il chiaro riferimento a Matteo Salvini, suo storico ex fidanzato e leader della Lega, e si è concentrata sul gioco. Brando, invece, ha ribadito di voler fare squadra e di essere pronto ad accantonare le divergenze. Tutti bellissimi propositi, non fosse che pochi minuti dopo il naufrago è stato ceduto ai Buriños che ha vinto la prova a squadre, cedendo ai rivali Daniela Martani.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.