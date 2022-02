Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa un grosso spoiler e svela la data di debutto

Gossip TV

Ospite di Michelle Hunzkier, Ilary Blasi svela la data di debutto ufficiale de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi è stata riconfermata al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e con lei torna l’iconico inviato Alvin, che seguirà le dinamiche tra naufraghi direttamente dell’Honduras. Ospite di Michelle Impossibile, nuovo show di Michelle Hunziker, la presentatrice romana ha svelato in anteprima la data ufficiale del debutto del programma.

Isola dei Famosi, c’è la data ufficiale!

Dopo lunghi mesi trascorsi ad osservare gli inquilini di Cinecittà, il pubblico di Canale5 sarà trascinato in un mondo esotico e impervio con L’Isola dei Famosi, al cui timone torna la frizzante Ilary Blasi. la presentatrice romana ha scelto Alvin come inviato speciale dall’Honduras mentre c’è ancora grande mistero sul cast della nuova edizione del reality show. Sembra, infatti, che le trattative non siano ancora finite e che non abbia la conferma di tutti gli aspiranti naufraghi, tra i quali potrebbero esserci membri della famiglia Rodriguez.

Ospite del nuovo show di Michelle Hunziker, la Blasi ha parlato della nuova edizione de L’Isola, facendo uno spoiler sulla data di debutto ufficiale, che è stata fissata per il 21 marzo 2022, ovvero una settimana dopo la Finale del GF Vip. Sembra che, come lo scorso anno, il programma avrà un doppio appuntamento in prima serata su Canale5 ma ci sarà una novità nelle dinamiche tra isolani. Il cast, infatti sarà diviso in coppie e single che si sfideranno senza esclusione di colpi, e si renderanno protagonisti di intrecci imprevisti nella paradisiaca isola che ospiterà il loro soggiorno.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.