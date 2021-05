Isola dei Famosi, Ilary Blasi condizionata dal ‘fantasma’ della Marcuzzi? Parla Maurizio Costanzo

Gossip TV

Maurizio Costanzo parla delle differenze tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi come presentatrici de L’Isola dei Famosi.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi continua ad intrattenere il pubblico di Canale5, senza registrare picchi di share paragonabili a quelli delle precedenti edizioni. Nel reality show ambientato in Honduras sono presenti tutti gli ingredienti per la buona riuscita del programma, dal cast variegato e battagliero alla presenza di opinionisti di rilievo che non hanno timore di esprimere il proprio parere. Secondo alcuni fan il problema principale sarebbe da ricercare nella conduzione di Ilary Blasi, accusata di mancare di umanità nei confronti dei naufraghi, ma Maurizio Costanzo non la pensa così e spezza una lancia a favore della romana.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi condizionata da Alessia Marcuzzi?

L’annuncio del ritorno sul piccolo schermo de L’Isola dei Famosi ha fatto contenti i fan del reality show di Canale5, pronti a d osservare da vicino le diatribe tra i naufraghi di Playa Reunion. Qualcosa, tuttavia, non sta funzionando e il programma registra ascolti decisamente bassi nonostante il cast e i protagonisti in studio si diano da fare, per animare la situazione con faide e battibecchi infuocati. Le dinamiche del programma, tuttavia, non convincono e anche Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno protestato dopo l’ultima Puntata.

Nel nuovo numero di Nuovo, una fan amareggiata ha fatto notare che la colpa della scarsa riuscita de L’Isola dei Famosi potrebbe ricercarsi anche nella netta differenza di conduzione tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. "Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Quindi ridateci Alessia Marcuzzi”, scrive una lettrice.

Ilary Blasi si fa riprendere da Tommaso Zorzi nel backstage dell’isola #isola pic.twitter.com/Qcuabo754N — isola out of context (@oocisola) May 14, 2021

Nonostante le polemiche e i paragoni sempre più evidenti che si diffondono tra il pubblico, Maurizio Costanzo ha deciso di difendere l’operato della presentatrice romana, ammettendo: “Alessia Marcuzzi è molto brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola. Ilary Blasi sta facendo un ottimo lavoro secondo me. Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta sta andando bene con questa conduzione”. Voi cosa ne pensate?

