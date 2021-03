Isola dei Famosi, il Visconte Guglielmotti è innamorato di Barbara d'Urso? "Lui ama sedurre le donne"

Gossip TV

Barbara d'Urso commenta la partecipazione del Visconte Guglielmotti a L'Isola dei Famosi e fa intendere di conoscerlo piuttosto bene. C'è del tenero tra loro?

C’è del tenero tra il Visconte Guglielmotti e Barbara d’Urso? Quando la presentatrice partenopea ha difeso a spada tratta il naufrago de L’Isola dei Famosi, lasciando intendere agli ospiti di Pomeriggio 5 di conoscere molto bene il concorrente, è scoppiato il gossip sul presunto flirt tra i due. Ecco cosa ha rivelato la d’Urso, parlando del Visconte che attualmente sembra essere interessato a conquistare Elisa Isoardi in Honduras.

Isola dei Famosi, c'è del tenero tra Barbara d'Urso e il Visconte Guglielmotti?

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato in prima serata su Canale5 pochi giorni fa, lasciando un’opinione molto positiva negli spettatori. Ilary Blasi, con il suo umorismo e l’accento romano, riesce sempre a strappare un sorriso e il cast scelto della presentatrice sembra essere pronto a fare altrettanto. Sin dalle prime ore di permanenza in Honduras, dove i naufraghi sono sorvegliati dall’inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha fatto una confessione inaspettata, il Visconte Guglielmotti ha fatto intendere di essere interessato ad Elisa Isoardi.

La bellissima presentatrice è approdata nel reality show con l’intenzione di vivere un’esperienza unica, per crescere come persona senza dover rendere conto di legami amorosi. Il Visconte, invece, sembra piuttosto certo di poter far capitolare la Isoardi e ha iniziato un corteggiamento serrato, che gli opinionisti di Pomeriggio 5 hanno commentato con gusto. Quando il naufrago è stato di essere un conquistatore, paragonandolo ad Antonio Zequila, la d’Urso ha preso la parola e ha difeso Guglielmotti. “Non puoi parlare senza conoscere le persone […] Il Visconte è davvero un Visconte ed è davvero nobile, sono molto sicura. Vive in questo palazzo con le armature, con le secrete ed è tutto vero. Come è vero che lui ama sedurre le donne”, ha dichiarato Barbara.

A quel punto, Giovanni Ciacci che è sempre ben informato su tutti i volti noti del piccolo schermo, ha rivelato che il Visconte sarebbe da tempo invaghito di una donna, della quale non rivela l’identità per privacy. La d’Urso ha ringraziato il suo ospite, dando adito a chi ipotizzava che tra lei e il naufrago ci fosse del tenero. La reazione di Barbara, effettivamente, fa riflettere ma siamo certi che finché la presentatrice non vorrà esporsi, nulla verrà a galla: Barbara è nota per la sua incredibile riservatezza.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.