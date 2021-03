Isola dei Famosi, il ritorno di Ilary Blasi: "Emozione pura"

Gossip TV

La conduttrice romana dopo il debutto dell'adventure game di Canale 5.

All'indomani del debutto della nuova edizione de “L’Isola dei famosi”, Ilary Blasi ha parlato di "emozione pura" postando una ig stories dietro le quinte poco prima di entrare in studio e inaugurare la quindicesima edizione dell'aventure game di Canale 5, condotto, per la prima volta, dalla conduttrice romana, considerata ormai una vera e propria icona per la sua ironica conduzione dei programmi Mediaset.

Un ottimo esordio per la Blasi: in tv, la prima puntata ha appassionato 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni.

Sui social network, il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 1.600.000 interazioni totali ed è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo.

Sulle piattaforme Mediaset (i siti mediasetplay.it, isola.mediaset.it e l'app MediasetPlay), boom di visualizzazioni streaming: gli utenti che hanno seguito in diretta la prima puntata de "Isola dei famosi" sono stati 290.000.

Ecco le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “L’Isola dei Famosi” è tornata per portare leggerezza e divertimento. Ilary Blasi, con la consueta ironia - insieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, e l'inviato Massimiliano Rosolino - ha guidato con energia e ritmo i naufraghi. Un viaggio iniziato con successo, per il quale ringrazio l’intero team, dal regista Roberto Cenci all’imponente macchina produttiva.“

