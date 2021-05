Isola dei Famosi, il reality sotto inchiesta per il drastico dimagrimento dei Naufraghi: “Provvedimenti presi in ritardo”

Gossip TV

Il dimagrimento eccessivo di Awed inizia ad allarmare tutti, compresa la star di Instagram RoberryC, che si scaglia contro la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Non si placano le polemiche che hanno investito la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e, mentre c’è chi chiede di lasciar lavorare la redazione e Ilary Blasi, c’è anche chi non riesce ad apprezzare la poca cura nei confronti del dimagrimento eccessivo di alcuni naufraghi. La salute fisica di Awed, in particolare, preoccupa sempre di più dal momento che il naufrago ha subito un cambiamento drastico, dovuto alle poche razioni messe a disposizioni su Playa Reunion. Questa volta è la nota influencer RoberryC a dire la sua sulla situazione, lanciando una pesante accusa al reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, polemiche per il drastico dimagrimento di alcuni naufraghi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi continua, puntata dopo puntata, a creare polemiche sempre più cariche di preoccupazione. Dopo una serie di sfortunati eventi che hanno portato diversi naufraghi a ritirarsi prima del tempo, l’eccessivo dimagrimento di alcuni concorrenti di Playa Reunion fa storcere il naso al popolo del web. I protagonisti del reality show di Canale5 sono sempre più stanchi e senza forse e, mentre nell’isola gemella spagnola si ha l’energia per consumare un rapporto intimo davanti alle telecamere, nell’edizione nostrana ci troviamo davanti a un gruppo di persone senza più stimoli.

La fame è troppa e la produzione è corsa ai ripari, sollecitata dalle proteste dei fan di Awed che sono seriamente in pensiero per la sua salute. Lo youtuber, infatti, ha perso moltissimi chili arrivando ad essere decisamente sottopeso e nessuno sembra aver apprezzato il fatto che il provvedimento di distribuire maggiori razioni sia stato preso con netto ritardo. Anche la nota influencer RosberryC ha detto la sua sulla situazione in Honduras.

“Nulla contro il programma, però in una Italia così moralista per tutto, finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge, è normale far patire la fame in questa maniera a degli esseri umani? Ok che non li obbliga nessuno e possono essere fatti loro, ma è sano secondo voi come messaggio questa sorta di digiuno? […] Trovo sbagliato ridurre delle persone così pelle e ossa. I provvedimenti bisogna prenderli per far sì che una persona non si riduca così, non dopo”, ha dichiarato la blogger. Nel frattempo, i naufraghi hanno sempre più improvvisi e repentini malori e si spera che le nuove prova ricompensa possano bastare per mantenerli in forma, con l’aiuto dei controlli medici che - a onor del vero - non sono mai mancati!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.