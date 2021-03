Isola dei Famosi, il figlio di Paul Gascoigne racconta la reazione di Gazza al suo Coming Out

Gossip TV

Regan Gascoigne, figlio di Gazza, racconta la reazione del padre al suo Coming Out nello studio di Live-Non è la d'Urso.

Negli ultimi giorni si è parlato del coming out di Regan Gascoigne, figlio di Gazza che attualmente si trova in Honduras come naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il giovane ballerino è stato ospite in collegamento con lo studio di Live-Non è la d’Urso e ha raccontato la reazione del padre all’annuncio della sua bisessualità.

Isola dei Famosi, Regan Gascoigne parla del suo coming out e della reazione di Paul

Paul Gascoigne ha deciso di mettersi in gioco nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, mettendosi alla prova con la fame e il suo divertentissimo italiano. Nel corso dell’ultima Puntata, tuttavia, Paul si è infortunato e potrebbe ritirarsi presto, se il dolore non gli permetterà di continuare la sua avventura. Da diversi giorni si parla del coming out di Regan Gascoigne, il figlio minore di Gazza, che di professione fa il ballerino ed è un ragazzo decisamente molto attraente. Tutti si sono chiesti come avrà reagito Paul alla confessione del figlio, con il quale il rapporto è stato recuperato da pochi anni dopo che Gascoigne ha combattuto i suoi demoni.

Ospite nel salotto di Live-Non è la d’Urso, Regan ha raccontato: “Lavoro nel settore della danza, dove veniamo accettarti tutti, non ho mai avuto problemi da quel punto di vista. Non ho mia avuto problemi nemmeno con mio padre in merito a questo. Consideriamo questa cosa come normale […] Come ho fatto coming out? In tv mi è stata fatta una domanda sugli amori passati e io in maniera onesta ho detto di aver avuto storie con uomini e con donne”. Barbara d’Urso ha indagato sulla reazione di Paul, complimentandosi a lungo con Regan per la sua trasparenza e il suo coraggio.

Il figlio di Gazza ha raccontato di una totale accettazione da parte del padre, che lo ha sempre lasciato libero di essere sé stesso: “Lui mi ha detto che devo essere felice e che lui lo è per me. Mi sento estremamente grato. L’ha accettato senza problemi e mi ha messo a mio agio […] Stessa cosa quando gli dissi che non volevo fare il calciatore, ma il ballerino, e anche il sul caso era contento per la mia decisione”. Un applauso a Paul!

