Isola dei Famosi, il duro sfogo di Vera Gemma: "Non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi"

Vera Gemma finisce in nomination, la reazione della naufraga dell'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 29 marzo 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Al televoto Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, che durante la settimana si è detta più volte contrariata per la nomination ricevuta.

Lo sfogo di Vera Gemma all'Isola dei Famosi

La nomination ricevuta durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi non è per niente piaciuta a Vera. La naufraga è infatti convinta di essere stata nominata e quindi punita dal gruppo perché non ha accettato di sottostare a coloro che si definiscono leader. "Io non sto dietro a nessuno. Io sono un animale sciolto" ha dichiarato Vera a Daniela Martani.

"Se devo uscire da questo gioco, esco a testa alta come quella che sono sempre stata nella vita. Non lecco il c*lo a nessuno e non mi piego davanti a nessuno" ha continuato Vera chiarendo una volta per tutte di non avere alcuna intenzione di assecondare il gruppo. Uno sfogo che è continuato anche nel confessionale: "Io sono in nomination perché non mi sono accollata a un gruppo, dove devo fare il cagnolino e seguire un leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi".

Chi, tra Vera, Gilles e Awed, sarà costretto a lasciare la Palapa? Ricordiamo che l'eliminato potrà decidere se restare su Parasite Island insieme a Brando Giorgi, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. L'appuntamento è per stasera, lunedì 29 marzo, in prima serata su Canale 5.

