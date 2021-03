Isola dei Famosi, il Cast della nuova edizione: un Visconte, una no-vax e la madre di una nota Gieffina

Gossip TV

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha un cast ricco e variegato, tra cui spuntano i nomi di una no vax, di un Visconte e della madre di una concorrente del Gf Vip.

Si accendono le luci sulla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras torna su Canale5 con la prima, attesissima, puntata durante la quale Ilary Blasi presenterà al pubblico il cast al completo. La presentatrice romana, affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, è pronta a catapultarci in un’esperienza unica anche grazie all’aiuto dell’inviato speciale Massimiliano Rosolino. Ecco i nomi di tutti i naufraghi e le nuove regole del programma.

Isola dei Famosi, nel cast Daniela Martani (no-vax) e un tronista di Uomini e Donne

Ilary Blasi ci ha promesso un ritorno alle origini con la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa avrà architettato la presentatrice romana. Il reality show, ambientato in Honduras, ha un cast piuttosto variegato al quale si sono aggiunti poche ore fa ben tre naufraghi. La Blasi attende in studio gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini - anche se l’ereditiera non potrà partecipare fisicamente alle prime puntate poiché positiva al Covid. Con i concorrenti, invece, ci sarà Massimiliano Rosolino che si mette alla prova fuori dalla piscina olimpionica come inviato speciale del programma

Il cast è composto dal modello Akash Kumar, lo youtuber Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, dal Visconte Ferdinando Gugliemotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia Myrea Stabile e Andrea Cerioli. L’unico a non aver ancora annunciato la sua partecipazione sui social è proprio l’affascinante ex tronista di Uomini e Donne, il che ci porta a pensare che Cerioli potrebbe apparire dopo qualche puntata per portare scompiglio ai delicati equilibri che si instaurano quando la fame e le intemperie sono nemiche giurate.

I naufraghi saranno divisi in due gruppi, Buriños e i Rafinados, ignari che poco lontano da loro sarà istituita la Parasite Island. Qui risiederanno Fariba Tehrani, madre dell’ex gieffina Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzi che potranno contare sul sostegno di Marco Maddaloni. Come reagiranno i naufraghi alla notizia di dover competere per cibo, fuoco e acqua?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.