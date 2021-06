Isola dei Famosi, Ignazio Moser su Miryea Stabile: "Io e Andrea ci siamo presi cura di lei perché..."

Gossip TV

Ignazio parla del suo rapporto con Miryea a L'Isola dei Famosi.

Ignazio Moser è stato uno dei protagonisti indiscussi della quindicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Ospite a CasaChi, l'ex naufrago ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e parlato del rapporto nato sull'isola con Miryea Stabile.

Ignazio Moser e il rapporto con Miryea Stabile a L'Isola dei Famosi

Interpellato dai giornalisti sulla vicinanza a Miryea, Ignazio ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti della giovane naufraga de L'Isola dei Famosi: "Miryea l’abbiamo presa un po’ come una nipote io e Andrea. L'abbiamo protetta perché era una ragazza a tratti fragile. Era sempre attaccata da tutti, secondo me, tante volte per la sua sincerità eccessiva che nei reality non paga. È nato un bel rapporto, ci siamo presi cura di lei io e Andrea, come una sorellina minore. Abbiamo cercato di difenderla".

Moser ha poi rivelato alcuni retroscena sulle prove che loro naufraghi erano costretti ad affrontare: "Le prove all’Isola Dei Famosi sono troppo sbilanciate verso le persone leggere, non può essere che Angela Melillo mi batte dieci volte su undici in una. Le prove dunque erano sbilanciate su un certo tipo di fisico".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Matteo Diamante

A proposito della finale de L'Isola dei Famosi, lo sportivo ha rivelato: "Il mio obiettivo non era vincere ma raggiungere la finale, per portare a compimento un percorso, ma la vittoria non mi interessava [...] Io sono entrato quaranta giorni dopo, e quindi non sarebbe stato giusto vincere essendo un gioco di sopravvivenza. Mi piace vincere ad armi facili, non con scorciatoie".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.