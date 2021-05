Isola dei Famosi: Ignazio Moser si sacrifica per il gruppo, la reazione di Cecilia Rodriguez (VIDEO)

Gossip TV

Colpo di scena in diretta a L'Isola dei Famosi. Ignazio Moser ha deciso di rasarsi a zero barba e capelli sacrificandosi così per tutti i suoi compagni di gioco, che adesso potranno mangiare la pasta per l'intera settimana.

Ignazio Moser si rasa a zero a L'Isola dei Famosi e poi vola in Finale

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 24 maggio 2021, è stata ricca di colpi di scena. Uno dei momenti imperdibili della serata è stata la prova coraggio proposta ad Andrea Cerioli: una rasatura completa a zero in cambio di un piatto di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana.

"Mai, mi sono rasato la barba una sola volta e sembravo un cu*o col naso" ha dichiarato Andrea rifiutando la prova. A sacrificarsi per il bene del gruppo è Ignazio che, dopo aver chiesto il permesso alla sua amata Cecilia, ha accettato di rasarsi a zero in diretta: "Ci ho messo quattro anni per farmi crescere i capelli così lunghi [...] Ti piaccio lo stesso, amore? Lo sai che mi piace sorprenderti".

"Quanto lo ami, Ignazio?" ha domandato Ilary Blasi alla Rodriguez, che ha prontamente risposto "Lo amo troppo, è il mio amore più grande". Ma le sorprese per Moser non sono finite. Lo sportivo, infatti, è stato proclamato secondo finalista de L'Isola dei Famosi. "Sei contenta, Chechu, per la finale? Ho paura di tornare a casa e trovare la serratura della porta cambiata, amore" ha dichiarato ironicamente il naufrago rivolgendosi alla sua fidanzata. Ricordiamo che la finale andrà in onda il prossimo 7 giugno 2021 in prima serata su Canale 5.

