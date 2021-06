Isola dei Famosi: Ignazio Moser riceve una sorpresa inaspettata, il naufrago in lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Ignazio riceve una sorpresa da parte del padre Francesco a L'Isola dei Famosi.

La semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 31 maggio 2021, è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo aver scoperto i nomi dei finalisti della quindicesima edizione del reality, Ignazio Moser ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata da parte del papà Francesco.

Ignazio Moser in lacrime per la sorpresa del papà Francesco a L'Isola dei Famosi

Tra i finalisti de L'Isola dei Famosi c'è anche Ignazio che, durante la semifinale del programma, ha ricevuto una sorpresa da parte del papà. Il giovane sportivo ha avuto la possibilità di ascoltare un videomessaggio di Francesco Moser, di cui proprio in settimana aveva parlato con gli altri naufraghi spiegando il rapporto che li lega.

"Lo sai che noi Moser non siamo bravi a dire le cose. Ti ho seguito nel tuo percorso in televisione, ho visto che ti hanno tagliato i capelli, anche la barba e di quello son contento perché sai che non mi piace, fosse per me ti toglierei anche tutti i tatuaggi. Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni è tempo di ciliegie mature" ha dichiarato il campione sportivo rivolgendosi a suo figlio.

Una bellissima sorpresa e un'emozione unica, dinanzi alla quale Ignazio non è riuscito a trattenere le lacrime: "Siamo due un po' orsacchiotti a dirci le cose, dimostrarci l'affetto. Non me lo aspettavo proprio perché eravamo stati chiari prima di venire qui e lui aveva detto di non voler essere coinvolto [...] Anche se magari non siamo sempre andati d'accordo, però lui è il mio papà è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio".

