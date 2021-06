Gossip TV

Isola dei Famosi, Ignazio Moser ha dei dubbi su Andrea Cerioli: “È molto cinico”

Lunedì 7 giugno 2021, andrà in onda la finalissima della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi. A contendersi lo scettro del vincitore, saranno: Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Andrea Cerioli e Ignazio Moser, i sei finalisti dell'edizione.

Oggi nell'ultima puntata del daytime dell'Isola, Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti parlare di questa loro esperienza unica nel suo genere. Ignazio e Beatrice hanno confessato che sentiranno la mancanza anche delle tante scomodità che questa avventura (per fortuna o sfortuna) offre a tutti i partecipanti. A queste parole, è arrivato il commento di Cerioli che ha ammesso di essere certo che non sentirà la mancanza proprio di nulla. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha in effetti mai nascosto l'insofferenza provata per la mancanza di cibo e la nostalgia dei suoi affetti più cari.

L'affermazione di Andrea non è piaciuta molto a Moser che ha commentato: "E’ molto cinico quando si tratta di Isola…Secondo me questa esperienza mi ha fatto crescere giorno dopo giorno…", ha dichiarato l'ex ciclista trentino. Beatrice, parlando proprio con Cerioli, gli ha fatto notare invece che questa esperienza lo abbia invece arricchito dentro: “Non sarai il solito Andrea partito dall’Italia…E’ bello pensare che ti sei sacrificato e che sei riuscito a resistere…" ha dichiarato la Marchetti. “Sono lo stesso di prima che si è fatto tre mesi su un atollo così per sbaglio…" e ancora: "Ma che mi mancherà la vita su L’Isola dei Famosi nemmeno morto…"

Affermazioni che risultano poco adatte a un vero leader e magari vincitore dell'adventure game di Canale 5.

