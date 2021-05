Isola dei Famosi: "Ignazio Moser è sportivo d'animo e di cuore" parla Ubaldo Lanzo

Gossip TV

L'ex naufrago Ubaldo elogia Ignazio, il secondo finalista de L'Isola dei Famosi.

Ubaldo Lanzo è stato uno dei concorrenti più amati di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. In una diretta Instagram, il simpatico cromatologo è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras e non ha perso occasione per dire la sua su Ignazio Moser.

Ubaldo Lanzo elogia Ignazio Moser, le parole dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi

Durante una diretta su Instagram con Roberto Ferrari, Cristian Marchi, Daniela Martani e Andrea Montovoli, Ubaldo ha raccontato la sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi. Interpellato dai fan sul rapporto che lo lega a Fariba Tehrani, il cromatologo ha confessato: "Io sono amico di Fariba ma rispetto a prima siamo dei buoni concorrenti. Se avete visto l’isola sapete perchè. Mi ha pugnalato tre volte. Una che nega l’evidenza e poi ammette dopo chiamando tutte le telecamere a disposizione".

Ubaldo ha continuato elogiando Ignazio, che durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stato proclamato secondo finalista: "E’ sportivo d’animo e di cuore. [...] Sull’isola è arrivato Ignazio e ha fatto la scelta più giusta, quella di dormire con me. [...] E’ un boscaiolo. Spacca la legna".

A ogni modo, il bilancio della sua esperienza in Honduras è stato positivo. "La rifarei come l’ho fatta tranquillamente" ha confessato l'ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi che ha concluso ringraziando Marco Maddaloni: "Ha insegnato tanto a me e Fariba Tehrani".

