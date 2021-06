Isola dei Famosi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez senza filtri: "C'è stato un allontanamento, ma ci siamo resi conto che.."

Gossip TV

Ignazio e Cecilia si raccontano senza filitri dopo la partecipazione di lui a L'Isola dei Famosi.

La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prosegue a gonfie vele. Intervistati da Chi, il finalista de L'Isola dei Famosi e la sua amata si sono raccontati senza filtri rivelando di aver affrontato una dura crisi lo scorso anno.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raccontano il loro amore dopo L'Isola dei Famosi

"C’è stato un allontanamento, l’unico momento difficile, ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi" ha confessato Ignazio al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Stando alle parole dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, i due innamorati hanno attraversato un momento molto difficile ma ne sono usciti più forti di prima "È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto avvenga, sarebbe strano il contrario. Ma è durata meno di un mese, sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto".

Anche la partecipazione di lui a L'Isola dei Famosi è stata una bella prova, che gli è servita per capire la forza del loro amore. "All’Isola mi mancavano due cosa soprattutto: cibo e sesso. Quindi ho mangiato, ho recuperato il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la Nutella. E, mentre mangiavo, l’ho abbracciata ma, anziché farle una dichiarazione ho detto: 'Amore ma che buono è il pane con la Nutella?'" ha rivelato Moser. "Mi ha abbracciato forte, non vedevo l’ora che tornasse, e lui mi dice questa cosa capisci? Ma lo sapevo: dopo l’Isola il cibo conta più di tutto" ha aggiunto la bella Rodriguez.

La giovane coppia ha rivelato di essere pronta ad allargare la famiglia. "Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi. Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini" ha dichiarato Ignazio seguito da Cecilia, che ha svelato che vedere sua sorella Belen in dolce attesa ha aumentato la sua voglia di maternità.

