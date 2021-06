Isola dei Famosi: i finalisti svelano la loro strategia, le confessioni prima della finale (VIDEO)

Gossip TV

La finale de L'Isola dei Famosi si avvicina e i naufraghi si interrogano sulle varie strategie da utilizzare per vincere.

Lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5 andrà in onda la finale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, i naufraghi rimasti in gioco si interrogano su quale strategia sia necessaria per vincere il reality show condotto da Ilary Blasi.

La strategia dei finalisti de L'Isola dei Famosi

Fervono i preparativi per l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Stando alle anticipazioni sarà una finale ricca di sorprese e colpi di scena, soprattutto per Ignazio Moser e Andrea Cerioli che rivedranno dopo diversi mesi le loro amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione. Intanto, in Honduras i finalisti hanno iniziato a interrogarsi sulla quale sia la strategia per vincere il programma.

"La tecnica perfetta per fare l'Isola è non fare niente dal giorno zero, farsi gli amici perché se inizi a fare qualcosa quando smetti tutti ti nominano. Quindi se non fai niente dall'inizio arrivi in finale con tanti amici" ha dichiarato Awed. "Penso che non ci sia una strategia per vincere, penso che si possa continuare a essere se stessi" ha confessato Andrea nel confessionale.

"La strategia per arrivare in finale è aver dimostrato di essere un uomo alpha, ovvero uno che sa sopravvivere e non che rimane sdraiato" ha affermato Matteo Diamante. Beatrice Marchetti invece ha rivelato che la sua più grande soddisfazione è stata quella di aver raggiunto i suoi compagni di gioco alla fine: "Ci siamo visti all'arrivo ed è la più bella soddisfazione che io potessi avere".

